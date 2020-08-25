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https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576310148.html
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4764, следует из данных оперштаба. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:41
2020-08-25T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 4764, следует из данных оперштаба.Днем ранее сообщалось о 12 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:41 25.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4764, следует из данных оперштаба.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию ", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 12 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
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