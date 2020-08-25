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Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
Председатель подкомитета палаты представителей конгресса Хоакин Кастро обнародовал во вторник письмо руководству госдепартамента, в котором объявил о намерении... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:48
2020-08-25T23:48
майк помпео
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Председатель подкомитета палаты представителей конгресса Хоакин Кастро обнародовал во вторник письмо руководству госдепартамента, в котором объявил о намерении расследовать готовящуюся речь госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> на съезде республиканцев.Помпео должен выступить на съезде в удаленном формате во вторник. Помпео находится в зарубежном турне и во вторник посетил <a href="http://ria.ru/location_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Судан</a>, а обращение записал в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>. Помпео станет первым за многие десятилетия госсекретарем, выступившим на партийном съезде."Абсолютно неприемлемо, чтобы действующий госсекретарь, наиболее высокопоставленный американский дипломат, использовал официальные, оплаченные налогоплательщиками расходы, чтобы участвовать в съезде политической партии, особенно после того, как госдепартамент опубликовал руководство, прямо запрещающее подобные действия", - добавил Кастро.Критики Помпео указывают, что он нарушил собственную рекомендацию служащим госдепартамента к дипломатам не заниматься "партийной политической деятельностью" в ходе работы за рубежом, даже в личное время. О существовании этой инструкции стало известно в июне.Госдеп заявил, что Помпео собирается выступать в свободное время и что он не использовал деньги налогоплательщиков для производства ролика с выступлением.
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
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майк помпео, сша, в мире

Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео

23:48 25.08.2020
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© REUTERS / Pool / Greg NashГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Pool / Greg Nash
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Председатель подкомитета палаты представителей конгресса Хоакин Кастро обнародовал во вторник письмо руководству госдепартамента, в котором объявил о намерении расследовать готовящуюся речь госсекретаря Майка Помпео на съезде республиканцев.
Помпео должен выступить на съезде в удаленном формате во вторник. Помпео находится в зарубежном турне и во вторник посетил Судан, а обращение записал в понедельник в Иерусалиме. Помпео станет первым за многие десятилетия госсекретарем, выступившим на партийном съезде.

"Администрация Трампа и госсекретарь Помпео не только показали полное пренебрежение базовыми нормами этики, но и открытое намерение нарушать федеральный закон ради политической выгоды. Конгресс обязан поддержать верховенство закона и привлечь их к ответственности за эти коррумпированные действия", - заявил Кастро.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы действующий госсекретарь, наиболее высокопоставленный американский дипломат, использовал официальные, оплаченные налогоплательщиками расходы, чтобы участвовать в съезде политической партии, особенно после того, как госдепартамент опубликовал руководство, прямо запрещающее подобные действия", - добавил Кастро.
Критики Помпео указывают, что он нарушил собственную рекомендацию служащим госдепартамента к дипломатам не заниматься "партийной политической деятельностью" в ходе работы за рубежом, даже в личное время. О существовании этой инструкции стало известно в июне.
Госдеп заявил, что Помпео собирается выступать в свободное время и что он не использовал деньги налогоплательщиков для производства ролика с выступлением.
Госсекретарь США Майк Помпео
21 августа, 18:22
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
4140003
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Майк ПомпеоСШАВ мире
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