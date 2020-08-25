https://ria.ru/20200825/pompeo-1576310184.html
Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
Председатель подкомитета палаты представителей конгресса Хоакин Кастро обнародовал во вторник письмо руководству госдепартамента, в котором объявил о намерении... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:48
2020-08-25T23:48
2020-08-25T23:48
майк помпео
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Председатель подкомитета палаты представителей конгресса Хоакин Кастро обнародовал во вторник письмо руководству госдепартамента, в котором объявил о намерении расследовать готовящуюся речь госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> на съезде республиканцев.Помпео должен выступить на съезде в удаленном формате во вторник. Помпео находится в зарубежном турне и во вторник посетил <a href="http://ria.ru/location_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Судан</a>, а обращение записал в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>. Помпео станет первым за многие десятилетия госсекретарем, выступившим на партийном съезде."Абсолютно неприемлемо, чтобы действующий госсекретарь, наиболее высокопоставленный американский дипломат, использовал официальные, оплаченные налогоплательщиками расходы, чтобы участвовать в съезде политической партии, особенно после того, как госдепартамент опубликовал руководство, прямо запрещающее подобные действия", - добавил Кастро.Критики Помпео указывают, что он нарушил собственную рекомендацию служащим госдепартамента к дипломатам не заниматься "партийной политической деятельностью" в ходе работы за рубежом, даже в личное время. О существовании этой инструкции стало известно в июне.Госдеп заявил, что Помпео собирается выступать в свободное время и что он не использовал деньги налогоплательщиков для производства ролика с выступлением.
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости.
Председатель подкомитета палаты представителей конгресса Хоакин Кастро обнародовал во вторник письмо руководству госдепартамента, в котором объявил о намерении расследовать готовящуюся речь госсекретаря Майка Помпео
на съезде республиканцев.
Помпео должен выступить на съезде в удаленном формате во вторник. Помпео находится в зарубежном турне и во вторник посетил Судан
, а обращение записал в понедельник в Иерусалиме
. Помпео станет первым за многие десятилетия госсекретарем, выступившим на партийном съезде.
"Администрация Трампа и госсекретарь Помпео не только показали полное пренебрежение базовыми нормами этики, но и открытое намерение нарушать федеральный закон ради политической выгоды. Конгресс обязан поддержать верховенство закона и привлечь их к ответственности за эти коррумпированные действия", - заявил Кастро.
"Абсолютно неприемлемо, чтобы действующий госсекретарь, наиболее высокопоставленный американский дипломат, использовал официальные, оплаченные налогоплательщиками расходы, чтобы участвовать в съезде политической партии, особенно после того, как госдепартамент опубликовал руководство, прямо запрещающее подобные действия", - добавил Кастро.
Критики Помпео указывают, что он нарушил собственную рекомендацию служащим госдепартамента к дипломатам не заниматься "партийной политической деятельностью" в ходе работы за рубежом, даже в личное время. О существовании этой инструкции стало известно в июне.
Госдеп заявил, что Помпео собирается выступать в свободное время и что он не использовал деньги налогоплательщиков для производства ролика с выступлением.