https://ria.ru/20200825/shvetsiya-1576309520.html

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в Белоруссии послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:49

2020-08-25T22:49

2020-08-25T22:49

россия

петер хультквист

швеция

в мире

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<strong>МУРМАНСК, 25 авг – РИА Новости.</strong> Учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове Готланд, сообщил шведский телеканал <a href="https://www.svtplay.se/" target="_blank">SVT</a> во вторник.Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> <a href="http://ria.ru/person_Peter_KHultkvist/" target="_blank" data-auto="true">Петер Хультквист</a> отметил, что такие действия являются реакцией на сложившуюся ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийском море</a>, однако прямая военная агрессия против Швеции представляется маловероятной.Он отметил, что действия вооруженных сил на Готланде и в Балтийском море являются сигналом для России и союзников Швеции. "Такая активность вооруженных сил с учетом сложившейся обстановки представляется разумной", - приводит телекомпания слова министра обороны.Отмечается, что в ближайшее время на Готланд перебросят дополнительные силы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/samolet-razvedchik-1576254228.html

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россия

швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петер хультквист, швеция, в мире