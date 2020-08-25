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Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений
Учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в Белоруссии послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:49
2020-08-25T22:49
россия
петер хультквист
швеция
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 25 авг – РИА Новости.</strong> Учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове Готланд, сообщил шведский телеканал <a href="https://www.svtplay.se/" target="_blank">SVT</a> во вторник.Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> <a href="http://ria.ru/person_Peter_KHultkvist/" target="_blank" data-auto="true">Петер Хультквист</a> отметил, что такие действия являются реакцией на сложившуюся ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийском море</a>, однако прямая военная агрессия против Швеции представляется маловероятной.Он отметил, что действия вооруженных сил на Готланде и в Балтийском море являются сигналом для России и союзников Швеции. "Такая активность вооруженных сил с учетом сложившейся обстановки представляется разумной", - приводит телекомпания слова министра обороны.Отмечается, что в ближайшее время на Готланд перебросят дополнительные силы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/samolet-razvedchik-1576254228.html
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россия
швеция
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россия, петер хультквист, швеция, в мире

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

22:49 25.08.2020
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© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие вооруженных сил Швеции
Военнослужащие вооруженных сил Швеции
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
МУРМАНСК, 25 авг – РИА Новости. Учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в Белоруссии послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове Готланд, сообщил шведский телеканал SVT во вторник.
Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.

"Учения, а также кризис в Белоруссии вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд", - сообщила телекомпания со ссылкой на военное командование королевства.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист отметил, что такие действия являются реакцией на сложившуюся ситуацию в Балтийском море, однако прямая военная агрессия против Швеции представляется маловероятной.
Он отметил, что действия вооруженных сил на Готланде и в Балтийском море являются сигналом для России и союзников Швеции. "Такая активность вооруженных сил с учетом сложившейся обстановки представляется разумной", - приводит телекомпания слова министра обороны.
Отмечается, что в ближайшее время на Готланд перебросят дополнительные силы.
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