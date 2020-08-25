https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576309920.html

Ученый заявил о начале второй волны коронавируса в Испании

Вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в Испании, но она будет мягче первой, полного закрытия страны не произойдет, такое мнение в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T23:19

2020-08-25T23:19

2020-08-25T23:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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<strong>МАДРИД, 25 авг – РИА Новости, Елена Шестернина.</strong> Вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, но она будет мягче первой, полного закрытия страны не произойдет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал микробиолог, профессор медицинского факультета Университета <a href="http://ria.ru/location_Navarre/" target="_blank" data-auto="true">Наварры</a> Гильермо Мартинес де Техада.C июля в Испании вновь начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Общее число выявленных заражений с начала эпидемии на сегодняшний день превысило 412 тысяч (второе место в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> после России), умерли 28,9 тысячи человек. Только за последние сутки выявлено 2,4 тысячи случаев заболевания. Власти говорят, что большинство фиксируемых в последнее время случаев - среди молодых людей (средний возраст – ниже 40 лет), большинство из них легкие, однако признают, что ситуация сложная. Премьер Испании <a href="http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/" target="_blank" data-auto="true">Педро Санчес</a> во вторник заявил, что развитие ситуации с заражениями "вызывает озабоченность", но заверил, что она "далека от той, которая была в середине марта". На всей территории страны введено обязательное ношение масок и другие санитарные меры.По мнению профессора Университета Наварры Гильермо Мартинеса де Техады, в Испании уже началась вторая волна эпидемии – по крайней мере в ряде регионов. "После 15 мая выявлено больше случаев, чем до этой даты. Очевидно, идет вторая волна. Да, она другая – с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять (новые случаи – ред.) благодаря отслеживанию. Если хотя бы половина контактов заразившегося человека выявляется, если случаи бессимптомные, это сильно сокращает возраст заразившихся. Раньше большую часть диагнозов ставили уже в больницах, и это были в основном люди старшего возраста. Сейчас выявляются случаи в обществе в целом, а не в больницах. Вирус к тому же ослаб", - говорит он.Испанские власти сейчас делают ставку на массовое тестирование – в первую очередь в наиболее сложных районах. Только с 15 по 21 августа было проведено 500 тысяч ПЦР-тестов, за один день – 22 августа (последние опубликованные минздравом данные) – 64,4 тысячи. В больницах сейчас находятся 5688 пациентов, которым был диагностирован COVID-19, из них за последние сутки туда поступили 903, за 24 часа были выписаны почти 700 человек. 677 пациентов проходят лечение в палатах интенсивной терапии.Премьер Санчес заявил, что к отслеживанию возможных случаев заражения привлекут военных.Повторение сценария маловероятноДелать прогнозы о развитии ситуации в ближайшие недели сложно, признает Мартинес де Техада. Но повторение ситуации, которую страна пережила в марте-апреле, он считает маловероятной. "Вряд ли повторится ситуация, в которой мы оказались во время первой волны, - в первую очередь потому, что сами люди пожилого возраста себя защищают, они боятся, они остаются дома, дома престарелых изолированы", - говорит он.По мнению собеседника агентства, скорее всего рост продолжится, но в основном это будут молодые люди и люди среднего возраста. "Сейчас средний возраст пациентов - 38 лет, он может повыситься до 40-45 лет, возрастет смертность, но не будет такой трагедии, которая была весной", - говорит он. Нынешняя волна "более размазана по времени, что позволит разгрузить больницы".В настоящее время, по данным минздрава, 5,3% больничных коек в стране заняты пациентами с COVID-19.Мартинес де Техада полагает, что нового строгого карантина не будет. Весной в Испании действовал самый жесткий карантин в Европе: людям разрешалось выходить на улицу только в случае крайней необходимости (купить продукты, доехать до работы, если невозможно работать из дома, навестить родственников, которым необходима помощь, были введены высокие штрафы – от 600 евро за незначительное нарушение). В итоге падение экономики во втором квартале, на который пришлась большая часть карантина, достигло 18,5%. С начала года ВВП Испании упал на 22,1%."Второй жесткий карантин мы не можем себе позволить. Испания видела, как в других странах – с более мягким карантином – да, было плохо, но не так плохо, как прогнозировалось. Например, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> или <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Экономика США не упала так, как здесь", - говорит он. Мартинес де Техада считает, что власти при введении новых ограничительных мер не пойдут на повторение весеннего сценария. "Экономика не сможет еще раз выдержать такой удар… Это означало бы довести до кризиса, из которого будет невозможно выйти десять лет", - говорит он.ПричиныПочему же именно в Испании ситуация начала столь быстро и столь резко ухудшаться? Ведь в момент снятия режима повышенной готовности 21 июня цифры были оптимистичными – в сутки выявлялись лишь десятки случаев заболевания, смерти были единичными."После снятия жесткого карантина мы расслабились, решив, что эпидемия побеждена, а этого не было. Цифры в середине-конце июня были достаточно хорошими, люди думали, что летом распространения не будет. Выяснилось, что все далеко не так. Не хватило механизмов отслеживания, а в первую очередь – понимания, что это очень серьезно, не хватило воли идти до конца, думали, что это не повторится", - высказал ученый свое мнение.Против сыграла и большая социализация испанского общества. "Мы не <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, и не хотим им быть. Здесь люди ведут себя более неформально, и это в данном случае не в нашу пользу", - говорит Мартинес де Техада. В итоге складывается противоречивая ситуация: целыми днями испанцы ходят в масках – в магазинах, в банках, в общественном транспорте, на улице, а затем собираются с друзьями на открытых террасах баров и ресторанов, где происходит общение без соблюдения мер безопасности. "Это эпидемиологическая бомба", - говорит микробиолог.Именно ограничение собираться большими компаниями, запрет на работу ночью баров и ресторанов, дискотек, запрет на курение на террасах были объявлены мерами, которые испанское правительство призывает вводить в автономных сообществах и которые уже действуют во многих регионах.По мнению профессора, дальнейшие ограничительные меры могли бы коснуться закрытия баров и ресторанов, полного запрета на проведение массовых мероприятий, например, свадеб. "Это лучше, чем парализовать всю страну", - считает Гильермо Мартинес де Техада.По его мнению, ситуацию не улучшает дезинформация и фейкньюзы, когда все больше людей считают, что власти преувеличивают масштабы проблемы. "Насколько дисциплинированы люди? Если выясняется, что у них был контакт с заразившимся, остаются ли они дома? Добиться этого сложнее всего", - полагает профессор. Он также считает важным, чтобы возвращение на работу после отпускного периода "проходило безопасно", и призывает к проведению повсеместных тестов в компаниях, на производствах и в учебных заведениях."Надо проводить агрессивную политику тестирования, отслеживания, как это происходит в Китае и Южной Корее", - считает он.По мнению Гильермо де Техады, "пока есть время переломить ситуацию".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html

https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html

https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html

https://ria.ru/20200821/pandemiya-1576111993.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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