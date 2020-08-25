https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576308880.html

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме (лиофилизат), из нее изготовляется раствор для внутримышечного введения, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:13

2020-08-25T22:13

2020-08-25T22:43

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

первый мгму имени сеченова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576275822_0:1:3034:1708_1400x0_80_0_0_153c18b2c370b8a0b6196416e36345de.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме (лиофилизат), из нее изготовляется раствор для внутримышечного введения, сообщили в ведомстве.Отмечается, что по результатам клинических исследований препарат показал эффективность и безопасность. Тестирование проходило летом в Первом <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова, уточнили в пресс-службе.Во вторник центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины. Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19, она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Специалисты подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

Мятные Лапки В порошке?И раз в 2 месяца дорожку на дорожку?))) 22

Дмитрий Олейник тоже красного и синего цвета? 16

9

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова