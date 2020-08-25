Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576308880.html
Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме (лиофилизат), из нее изготовляется раствор для внутримышечного введения, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:13
2020-08-25T22:43
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
первый мгму имени сеченова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576275822_0:1:3034:1708_1400x0_80_0_0_153c18b2c370b8a0b6196416e36345de.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме (лиофилизат), из нее изготовляется раствор для внутримышечного введения, сообщили в ведомстве.Отмечается, что по результатам клинических исследований препарат показал эффективность и безопасность. Тестирование проходило летом в Первом <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова, уточнили в пресс-службе.Во вторник центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины. Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19, она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Специалисты подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html
В порошке?И раз в 2 месяца дорожку на дорожку?)))
22
тоже красного и синего цвета?
16
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576275822_303:0:3034:2048_1400x0_80_0_0_c7ca3371a58b671488c511f80ca2e5ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка

22:13 25.08.2020 (обновлено: 22:43 25.08.2020)
6477
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме (лиофилизат), из нее изготовляется раствор для внутримышечного введения, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по результатам клинических исследований препарат показал эффективность и безопасность. Тестирование проходило летом в Первом МГМУ имени Сеченова, уточнили в пресс-службе.
Влияние коронавируса на лимфоциты
24 августа, 15:07Распространение нового коронавируса
Создана необычная вакцина от коронавируса
Во вторник центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины. Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.
Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
127911215
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЗдоровье - ОбществоПервый МГМУ имени Сеченова
Популярные комментарии
В порошке?И раз в 2 месяца дорожку на дорожку?)))
25 августа, 23:25
Мятные Лапки
1050106
тоже красного и синего цвета?
25 августа, 23:30
Дмитрий Олейник
821005
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
Глубины
Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо
Митинг оппозиции в Минске
В Минске прошли задержания протестующих
Борис Корчевников
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Названы самые популярные автоподставы
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский признал нежелание ряда стран ЕС принять Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
Лента новостейМолния