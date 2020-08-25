Тихановская призвала отпустить членов КС оппозиции в Белоруссии
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусские правоохранительные органы должны отпустить из-под административного ареста членов президиума координационного совета (КС) оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.
Ранее Тихановская, которая находится в Литве, инициировала создание координационного совета по трансферу власти в Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. При этом во вторник по решению суда в Минске задержанные накануне члены президиума координационного совета Ковалькова и Дылевский получили 10 суток ареста за организацию несанкционированной акции.
"Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет", - говорится в заявлении Тихановской, распространенном ее штабом.
Она подчеркнула, что Белоруссия "переживает острый политический кризис". "Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведение новых честных выборов. Но вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями", - считает политик. По мнению экс-кандидата, "это свидетельствует об отсутствии у чиновников и судей государственного мышления".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не согласна с объявленными ЦИК результатами. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>