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https://ria.ru/20200825/efremov-1576310082.html
Режиссер "Вратаря галактики" объяснил отказ вырезать Ефремова из фильма
Режиссер фильма "Вратарь галактики", премьера которого состоялась во вторник, никогда не думал о том, чтобы вырезать из картины роль Михаила Ефремова на фоне... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:35
2020-08-25T23:35
дтп с участием михаила ефремова
культура
михаил ефремов
джахонгир файзиев
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Режиссер фильма "Вратарь галактики", премьера которого состоялась во вторник, никогда не думал о том, чтобы вырезать из картины роль <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на фоне его дела со смертельным ДТП.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии."Я искренне верю, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. У меня никогда не было ни одной мысли, чтобы вырезать из фильма блестящего артиста... Давайте приведем аналогию. А если бы он был врачом, и с ним бы случилось такое несчастье? Что, мы должны были бы переделывать его операции? Суд определит меру наказания. Безусловно, пока мы об этом не должны говорить, но перечеркивать прошлые заслуги нельзя", - сказал режиссер Джаник Файзиев на премьере фильма во вторник.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов изначально взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200621/1573272015.html
https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html
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дтп с участием михаила ефремова, культура, михаил ефремов, джахонгир файзиев

Режиссер "Вратаря галактики" объяснил отказ вырезать Ефремова из фильма

23:35 25.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режиссер фильма "Вратарь галактики", премьера которого состоялась во вторник, никогда не думал о том, чтобы вырезать из картины роль Михаила Ефремова на фоне его дела со смертельным ДТП.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
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"Я искренне верю, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. У меня никогда не было ни одной мысли, чтобы вырезать из фильма блестящего артиста... Давайте приведем аналогию. А если бы он был врачом, и с ним бы случилось такое несчастье? Что, мы должны были бы переделывать его операции? Суд определит меру наказания. Безусловно, пока мы об этом не должны говорить, но перечеркивать прошлые заслуги нельзя", - сказал режиссер Джаник Файзиев на премьере фильма во вторник.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов изначально взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваКультураМихаил ЕфремовДжахонгир Файзиев
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