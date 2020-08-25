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https://ria.ru/20200825/krym-1576309801.html
Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой
Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:09
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россия
саки (крым)
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и городу Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Башкирии днем 21 августа ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой. Следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения.По предварительным данным, в отношении девушки преступлений совершено не было.В поисковых мероприятиях было задействовано более 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Девушку искали во всех поселках и городах Крыма, в особенности в местах проведения культурных фестивалей.
https://ria.ru/20200825/krym-1576291719.html
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россия
саки (крым)
республика крым
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россия, саки (крым), следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

23:09 25.08.2020 (обновлено: 23:15 25.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Башкирии днем 21 августа ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой. Следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения.

"Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. В настоящее время она доставляется в следственный отдел по городу Ялты для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения", - сообщила Постнова.

По предварительным данным, в отношении девушки преступлений совершено не было.
В поисковых мероприятиях было задействовано более 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Девушку искали во всех поселках и городах Крыма, в особенности в местах проведения культурных фестивалей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 15:21
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РоссияСаки (Крым)Следственный комитет России (СК РФ)Республика КрымПроисшествия
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