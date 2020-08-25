https://ria.ru/20200825/krym-1576309801.html
Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой
Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:09
2020-08-25T23:09
2020-08-25T23:15
россия
саки (крым)
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и городу Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Башкирии днем 21 августа ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой. Следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения.По предварительным данным, в отношении девушки преступлений совершено не было.В поисковых мероприятиях было задействовано более 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Девушку искали во всех поселках и городах Крыма, в особенности в местах проведения культурных фестивалей.
https://ria.ru/20200825/krym-1576291719.html
1
россия
саки (крым)
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саки (крым), следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия