https://ria.ru/20200825/krym-1576309801.html

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T23:09

2020-08-25T23:09

2020-08-25T23:15

россия

саки (крым)

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и городу Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Башкирии днем 21 августа ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой. Следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения.По предварительным данным, в отношении девушки преступлений совершено не было.В поисковых мероприятиях было задействовано более 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Девушку искали во всех поселках и городах Крыма, в особенности в местах проведения культурных фестивалей.

https://ria.ru/20200825/krym-1576291719.html

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россия

саки (крым)

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саки (крым), следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия