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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200825/sinod-1576309244.html
В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви
Новый глава Белорусской православной церкви (БПЦ) епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко) является человеком "очень ясного канонического... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:36
2020-08-25T22:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский павел
александр щипков
русская православная церковь
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Новый глава Белорусской православной церкви (БПЦ) епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко) является человеком "очень ясного канонического церковного сознания" и "очевидным противником автокефальных настроений" в Белоруссии, заявил во вторник РИА Новости первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков.Священный Синод Русской православной церкви ранее во вторник освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии."Владыка Вениамин - человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, и он очевидный противник автокефальных настроений, которые, к сожалению, в последние десятилетия искусственно инспирировались, провоцировались в Белоруссии по украинской модели", - сказал Щипков.По его словам, новый глава Белорусского экзархата РПЦ является коренным белорусом и пользуется очень серьезным авторитетом в стране. "В первую очередь, в силу своего пастырского служения и поведения. Известно, что он нестяжатель, человек монашеского образа жизни, при этом очень открытый, не замкнутый", - пояснил собеседник агентства.Кроме того, епископ Вениамин достаточно много занимался вопросами образования, в том числе школьного и семинарского. По мнению Щипкова, глава БПЦ, скорее всего, возглавит Институт теологии имени Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, который раньше возглавлял митрополит Павел. "Таким образом, нас может ожидать интересное образовательное и научное развитие этой структуры", - добавил Щипков, являющийся также деканом социально-гуманитарного факультета Российского православного университета.Оценивая деятельность на посту главы БПЦ митрополита Павла, замглавы синодального отдела заметил, что он возглавлял Белорусский экзархат "в очень непростое время, связанное с определенной политической турбулентностью в самой Белоруссии, на фоне трагических раскольных событий на Украине"."И на мой взгляд, владыка Павел очень хорошо справился с обязанностями, возложенными на него матерью-Церковью… Когда говорят, что владыка Павел куда-то уходит, – он никуда не уходит. В Церкви есть послушание, и он отправляется в очень большую и непростую епархию – Екатеринодарскую, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским", - заключил представитель РПЦ.
https://ria.ru/20200825/ekzarkh-1576297464.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html
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новости - религия и мировоззрение, митрополит минский и заславский павел, александр щипков, русская православная церковь, белоруссия

В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви

22:36 25.08.2020
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© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый глава Белорусской православной церкви (БПЦ) епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко) является человеком "очень ясного канонического церковного сознания" и "очевидным противником автокефальных настроений" в Белоруссии, заявил во вторник РИА Новости первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков.
Священный Синод Русской православной церкви ранее во вторник освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии.
"Владыка Вениамин - человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, и он очевидный противник автокефальных настроений, которые, к сожалению, в последние десятилетия искусственно инспирировались, провоцировались в Белоруссии по украинской модели", - сказал Щипков.
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Вчера, 16:59Религия и мировоззрение
Синод РПЦ освободил от должности главу патриаршего экзарха Белоруссии
По его словам, новый глава Белорусского экзархата РПЦ является коренным белорусом и пользуется очень серьезным авторитетом в стране. "В первую очередь, в силу своего пастырского служения и поведения. Известно, что он нестяжатель, человек монашеского образа жизни, при этом очень открытый, не замкнутый", - пояснил собеседник агентства.
Кроме того, епископ Вениамин достаточно много занимался вопросами образования, в том числе школьного и семинарского. По мнению Щипкова, глава БПЦ, скорее всего, возглавит Институт теологии имени Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, который раньше возглавлял митрополит Павел. "Таким образом, нас может ожидать интересное образовательное и научное развитие этой структуры", - добавил Щипков, являющийся также деканом социально-гуманитарного факультета Российского православного университета.
Исповедь в православном храме
16 августа, 13:39
Остановитесь. Синод БПЦ призвал прекратить противостояние в Белоруссии
Оценивая деятельность на посту главы БПЦ митрополита Павла, замглавы синодального отдела заметил, что он возглавлял Белорусский экзархат "в очень непростое время, связанное с определенной политической турбулентностью в самой Белоруссии, на фоне трагических раскольных событий на Украине".
"И на мой взгляд, владыка Павел очень хорошо справился с обязанностями, возложенными на него матерью-Церковью… Когда говорят, что владыка Павел куда-то уходит, – он никуда не уходит. В Церкви есть послушание, и он отправляется в очень большую и непростую епархию – Екатеринодарскую, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским", - заключил представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМитрополит Минский и Заславский ПавелАлександр ЩипковРусская православная церковьБелоруссия
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