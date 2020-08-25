https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308625.html

Арт-директор Rap Koktebel хотел бы пригласить Снуп Догга на фестиваль

Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что хотел бы пригласить Снуп Догга на фестиваль, но организаторы будут исходить из возможности и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:59

2020-08-25T21:59

2020-08-25T21:59

культура

rap koktebel

баста раймс

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

дмитрий киселев

коктебель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156149/18/1561491898_0:205:2916:1845_1400x0_80_0_0_9957b74ecfec0ed96f1d67dd666c6584.jpg

<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Певец, арт-директор <a href="https://ria.ru/category_rap-koktebel" target="_blank">Rap Koktebel</a> Кравц заявил журналистам, что хотел бы пригласить <a href="https://ria.ru/person_Snup_Dogg" target="_blank">Снуп Догга</a> на фестиваль, но организаторы будут исходить из возможности и бюджета."Конечно, очень бы хотелось пригласить", - ответил Кравц на вопрос журналиста, хотел бы арт-директор пригласить Снуп Догга на фестиваль."А еще <a href="http://ria.ru/person_Basta_Rajjms/" target="_blank" data-auto="true">Баста Раймса</a>, ASAP Rocky. Да еще куча артистов, которых бы хотелось пригласить. Будем исходить из возможности, бюджетов и обстоятельств", - сказал Кравц.Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который пройдёт в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.

https://ria.ru/20200825/festival-1576296322.html

коктебель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rap koktebel, баста раймс, snoop dogg (calvin broadus, jr.), дмитрий киселев, коктебель