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Культура
https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308625.html
Арт-директор Rap Koktebel хотел бы пригласить Снуп Догга на фестиваль
Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что хотел бы пригласить Снуп Догга на фестиваль, но организаторы будут исходить из возможности и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:59
2020-08-25T21:59
культура
rap koktebel
баста раймс
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
дмитрий киселев
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Певец, арт-директор <a href="https://ria.ru/category_rap-koktebel" target="_blank">Rap Koktebel</a> Кравц заявил журналистам, что хотел бы пригласить <a href="https://ria.ru/person_Snup_Dogg" target="_blank">Снуп Догга</a> на фестиваль, но организаторы будут исходить из возможности и бюджета."Конечно, очень бы хотелось пригласить", - ответил Кравц на вопрос журналиста, хотел бы арт-директор пригласить Снуп Догга на фестиваль."А еще <a href="http://ria.ru/person_Basta_Rajjms/" target="_blank" data-auto="true">Баста Раймса</a>, ASAP Rocky. Да еще куча артистов, которых бы хотелось пригласить. Будем исходить из возможности, бюджетов и обстоятельств", - сказал Кравц.Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который пройдёт в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.
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rap koktebel, баста раймс, snoop dogg (calvin broadus, jr.), дмитрий киселев, коктебель

Арт-директор Rap Koktebel хотел бы пригласить Снуп Догга на фестиваль

21:59 25.08.2020
147
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости. Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что хотел бы пригласить Снуп Догга на фестиваль, но организаторы будут исходить из возможности и бюджета.
"Конечно, очень бы хотелось пригласить", - ответил Кравц на вопрос журналиста, хотел бы арт-директор пригласить Снуп Догга на фестиваль.
"А еще Баста Раймса, ASAP Rocky. Да еще куча артистов, которых бы хотелось пригласить. Будем исходить из возможности, бюджетов и обстоятельств", - сказал Кравц.
Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который пройдёт в Коктебеле во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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