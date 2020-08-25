https://ria.ru/20200825/krym-1576309344.html

Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews назвал "возвращение" Крыма сложным вопросом. Глава государства выразил сожаление, что... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:41

2020-08-25T22:41

2020-08-26T00:22

россия

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 авг — РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в <u><a href="https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass">интервью</a></u> телеканалу Euronews назвал "возвращение" Крыма сложным вопросом. Глава государства выразил сожаление, что принадлежность полуострова не обсуждают в рамках "нормандского формата"."Никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу", — посетовал он.Зеленский считает, что Украина не должна была "позволить отобрать" свою территорию. При этом киевским властям, по его мнению, не стоит "корить себя за то, что так получилось".Он выразил благодарность странам, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года. Зеленский отметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами."Обе ситуации в приоритете. Я не вижу разницы между ними. Лишь одна — на Востоке погибают люди. По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне", — заключил он.Формат "нормандской четверки" включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. При этом российские власти неоднократно указывали на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по выполнению Минских соглашений.

https://ria.ru/20200825/balbek-1576297991.html

https://ria.ru/20200825/krym-1576289854.html

Damir Aliev песочница детская сойдет? 55

Степан Краснов Терпи, Зеля, терпи...)))))) 30

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россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире