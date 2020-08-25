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https://ria.ru/20200825/krym-1576309344.html
Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews назвал "возвращение" Крыма сложным вопросом. Глава государства выразил сожаление, что... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:41
2020-08-26T00:22
россия
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 авг — РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в <u><a href="https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass">интервью</a></u> телеканалу Euronews назвал "возвращение" Крыма сложным вопросом. Глава государства выразил сожаление, что принадлежность полуострова не обсуждают в рамках "нормандского формата"."Никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу", — посетовал он.Зеленский считает, что Украина не должна была "позволить отобрать" свою территорию. При этом киевским властям, по его мнению, не стоит "корить себя за то, что так получилось".Он выразил благодарность странам, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года. Зеленский отметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами."Обе ситуации в приоритете. Я не вижу разницы между ними. Лишь одна — на Востоке погибают люди. По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне", — заключил он.Формат "нормандской четверки" включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. При этом российские власти неоднократно указывали на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по выполнению Минских соглашений.
https://ria.ru/20200825/balbek-1576297991.html
https://ria.ru/20200825/krym-1576289854.html
песочница детская сойдет?
55
Терпи, Зеля, терпи...))))))
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россия
республика крым
украина
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60
россия, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"

22:41 25.08.2020 (обновлено: 00:22 26.08.2020)
6405
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews назвал "возвращение" Крыма сложным вопросом. Глава государства выразил сожаление, что принадлежность полуострова не обсуждают в рамках "нормандского формата".
"Никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу", — посетовал он.
Зеленский считает, что Украина не должна была "позволить отобрать" свою территорию. При этом киевским властям, по его мнению, не стоит "корить себя за то, что так получилось".

"Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию", — добавил украинский лидер.

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Он выразил благодарность странам, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года. Зеленский отметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами.
"Обе ситуации в приоритете. Я не вижу разницы между ними. Лишь одна — на Востоке погибают люди. По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне", — заключил он.
Формат "нормандской четверки" включает Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. При этом российские власти неоднократно указывали на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по выполнению Минских соглашений.
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Обсудить 19
РоссияВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
песочница детская сойдет?
25 августа, 22:43
Damir Aliev
41120011
Терпи, Зеля, терпи...))))))
25 августа, 22:43
Степан Краснов
3260001
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