https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T23:24

2020-08-25T23:24

2020-08-26T00:06

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

оон

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_597d7bb9002bfe51a59aa41de2664037.jpg

<strong>ООН, 25 авг — РИА Новости.</strong> Члены Совета Безопасности ООН не признали требование <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> восстановить санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео подал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Представители Москвы запросили заседание для обсуждения этой ситуации. Замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank">Сергей Рябков</a> заявил, что планы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> по восстановлению санкций абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. На Смоленской площади призвали международное сообщество оказать сопротивление Вашингтону по этому вопросу.Франция, Германия, Великобритания, Китай и ЮАР в числе прочих также прямо заявили, что США не могут действовать таким образом, так как вышли из СВПД в 2018 году и не являются участниками сделки."Мы <...> полагаем, что должны решать проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами соглашения", — сказала зампостпреда Франции при ООН Анна Геген.В то же время она подчеркнула, что Париж серьезно обеспокоен последствиями для региональной безопасности, которые повлечет истечение 18 октября эмбарго на поставки обычных вооружений в Иран.Зампостпреда Германии при организации Гюнтер Заутер, в свою очередь, отметил, что так называемое уведомление Вашингтона с юридической точки зрения не имеет никакой силы.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Она рассчитана на десять лет. Согласно документу, в случае нарушений Иран сможет избежать санкций только после принятия соответствующей резолюции Совбеза. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против, ограничения автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.В июле 2015 года Тегеран и "Шестерка" международных переговорщиков достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения организации. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576109114.html

https://ria.ru/20200820/iran-1576056626.html

Coroner Lemur Повторюсь, не ботам указывать израильтянам, что делать и где и как жить. Они прочно стоят на ногах, на своей земле и знают, что и как им делать. 76

Ярослав Погодин Сейчас приму минусов от израильских друзей и недругов, но таки озвучу )) Лучший вариант бросить нажитое и отойти в Еврейскую автономную область. Плюсы этого манёвра зашкаливают. Не мне объяснять ;) 62

13

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире