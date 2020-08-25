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https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T23:24
2020-08-26T00:06
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 25 авг — РИА Новости.</strong> Члены Совета Безопасности ООН не признали требование <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> восстановить санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео подал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Представители Москвы запросили заседание для обсуждения этой ситуации. Замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank">Сергей Рябков</a> заявил, что планы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> по восстановлению санкций абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. На Смоленской площади призвали международное сообщество оказать сопротивление Вашингтону по этому вопросу.Франция, Германия, Великобритания, Китай и ЮАР в числе прочих также прямо заявили, что США не могут действовать таким образом, так как вышли из СВПД в 2018 году и не являются участниками сделки."Мы &lt;...&gt; полагаем, что должны решать проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами соглашения", — сказала зампостпреда Франции при ООН Анна Геген.В то же время она подчеркнула, что Париж серьезно обеспокоен последствиями для региональной безопасности, которые повлечет истечение 18 октября эмбарго на поставки обычных вооружений в Иран.Зампостпреда Германии при организации Гюнтер Заутер, в свою очередь, отметил, что так называемое уведомление Вашингтона с юридической точки зрения не имеет никакой силы.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Она рассчитана на десять лет. Согласно документу, в случае нарушений Иран сможет избежать санкций только после принятия соответствующей резолюции Совбеза. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против, ограничения автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.В июле 2015 года Тегеран и "Шестерка" международных переговорщиков достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения организации. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576109114.html
https://ria.ru/20200820/iran-1576056626.html
Повторюсь, не ботам указывать израильтянам, что делать и где и как жить. Они прочно стоят на ногах, на своей земле и знают, что и как им делать.
76
Сейчас приму минусов от израильских друзей и недругов, но таки озвучу )) Лучший вариант бросить нажитое и отойти в Еврейскую автономную область. Плюсы этого манёвра зашкаливают. Не мне объяснять ;)
62
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иран
сша
РИА Новости
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60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

23:24 25.08.2020 (обновлено: 00:06 26.08.2020)
6908
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 25 авг — РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео подал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Представители Москвы запросили заседание для обсуждения этой ситуации. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что планы США по восстановлению санкций абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. На Смоленской площади призвали международное сообщество оказать сопротивление Вашингтону по этому вопросу.
Франция, Германия, Великобритания, Китай и ЮАР в числе прочих также прямо заявили, что США не могут действовать таким образом, так как вышли из СВПД в 2018 году и не являются участниками сделки.
"Мы <...> полагаем, что должны решать проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами соглашения", — сказала зампостпреда Франции при ООН Анна Геген.
В то же время она подчеркнула, что Париж серьезно обеспокоен последствиями для региональной безопасности, которые повлечет истечение 18 октября эмбарго на поставки обычных вооружений в Иран.
Зампостпреда Германии при организации Гюнтер Заутер, в свою очередь, отметил, что так называемое уведомление Вашингтона с юридической точки зрения не имеет никакой силы.
Госсекретарь США Майк Помпео
21 августа, 18:46
Теперь за Иран. США вновь пригрозили России санкциями
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Она рассчитана на десять лет. Согласно документу, в случае нарушений Иран сможет избежать санкций только после принятия соответствующей резолюции Совбеза. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против, ограничения автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
В июле 2015 года Тегеран и "Шестерка" международных переговорщиков достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза, США и Евросоюза.
Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения организации. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
20 августа, 17:23
Россия призвала партнеров противостоять действиям США против Ирана
198115013
Обсудить 13
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Повторюсь, не ботам указывать израильтянам, что делать и где и как жить. Они прочно стоят на ногах, на своей земле и знают, что и как им делать.
26 августа, 00:13
Coroner Lemur
46300126
Сейчас приму минусов от израильских друзей и недругов, но таки озвучу )) Лучший вариант бросить нажитое и отойти в Еврейскую автономную область. Плюсы этого манёвра зашкаливают. Не мне объяснять ;)
25 августа, 23:36
Ярослав Погодин
25800281
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