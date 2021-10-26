Рейтинг@Mail.ru
Архив за 26.10.2021

Криптовалюта биткоинЭксперт из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту
26 октября 2021, 23:59
9138
ЭкономикаЛонг-БичСШАЛос-АнджелесLehman Brothers
Хоккеист московского Динамо Николай ЧебыкинИсточник: хоккеист московского "Динамо" Чебыкин перейдет в "Спартак"
26 октября 2021, 23:57
711
ХоккейКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ХК Динамо (Москва)Николай Чебыкин
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня МеженцеваПредставительница России на "Детском Евровидении" посвятила победу семье
26 октября 2021, 23:54
12291
КультураИгорь КрутойДенберел ОоржакРоссияТаня Меженцева
Ольга СтефанишинаВ Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ
26 октября 2021, 23:52
953
В миреУкраинаКиевОдессаНАТОВерховная Рада УкраиныFacebookОльга Стефанишина
Гандболисты Чеховских медведей"Чеховские медведи" проиграли "Бенфике" в Лиге Европы
26 октября 2021, 23:50
246
ГандболЧеховские медведи
The World Anti-Doping Agency or WADA logo is pictured at the Russkaya Zima (Russian Winter) Athletics competition in Moscow on February 9, 2020. - The entire board of Russia's athletics federation has resigned as the government attempts to find a way out of the country's deepening doping crisis before this year's Olympic Games. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)WADA обвинило антидопинговую организацию Украины в нарушении кодекса
26 октября 2021, 23:43
5721
УкраинаВокруг спортаДопингВсемирное антидопинговое агентство (WADA)
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-ЙоркеВ США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет
26 октября 2021, 23:42
1345
Распространение коронавирусаВакцинацияСШАЗдоровье - ОбществоКоронавирусы Коронавирус COVID-19
Сотрудники МЧС во время тушения пожараВ Воронеже на территории промзоны произошел мощный пожар
26 октября 2021, 23:29
2942
ПроисшествияВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кривошеино
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня МеженцеваТаня Меженцева представит Россию на "Детском Евровидении-2021"
26 октября 2021, 23:19
12485
КультураДетиМоскваИгорь КрутойДетское "Евровидение"РоссияГрузияПортугалия Коронавирус COVID-19ВГТРКЕкатерина ОрловаДенберел ОоржакТаня Меженцева
СевастопольВ Севастополе отправили не привитых от COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию
26 октября 2021, 23:15
1465
Распространение коронавирусаСевастопольРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
Ситуация в СуданеЗампостпреда России в ООН оценил ситуацию в Судане
26 октября 2021, 23:15
655
В миреООНСуданСовет Безопасности ООНОмар аль-БаширДмитрий ПолянскийАбдель Фаттах аль-БурханРоссияАбдалла Хамдок
Витольд БанькаБанька: ЮНЕСКО нужно наказывать страны за нарушение антидопингового кодекса
26 октября 2021, 23:13
472
ЮНЕСКОВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Витольд Банька
Военные автомобили иракских сил безопасности после нападения боевиков ИГ* в районе МикдадияВ Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
26 октября 2021, 23:09
718
В миреИракДияла (мухафаза)Исламское государство*Россия
Актриса Светлана СветличнаяВ отряде "ЛизаАлерт" рассказали о поисках актрисы Светланы Светличной
26 октября 2021, 23:02
3524
Московская область (Подмосковье)МоскваАндрей МалаховЗдоровье - ОбществоСветлана Светличная
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин КосачевКосачев прокомментировал решение суда в Амстердаме по скифскому золоту
26 октября 2021, 22:58
3449
КиевООНСевастопольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Россия
Депутат Верховной рады Украины Антон ПоляковВ организме умершего депутата Рады Полякова нашли еще одно вещество
26 октября 2021, 22:54
45338
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныАртем ШевченкоЕвгений ЕнинАнтон Поляков (депутат Рады)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины. ФиналыАхтем Закиров вышел в 1/8 финала на чемпионате мира по боксу
26 октября 2021, 22:54
563
ЕдиноборстваЧемпионат мира по боксу
Автомобили скорой помощиВ Саратове водитель насмерть сбил двух пешеходов на "зебре"
26 октября 2021, 22:52
12484
ПроисшествияДТПСаратовАвто
Игрок ХК Динамо Дмитрий Рашевский в матче КХЛРашевский: против "Локомотива" "Динамо" провело одну из лучших игр в сезоне
26 октября 2021, 22:51
357
ХоккейКХЛ 2025-2026Локомотив (Ярославль)ХК Динамо (Москва)Дмитрий Рашевский
Артем АнисимовАнисимов: мечтаю об Олимпиаде, но с тренерами сборной России не общался
26 октября 2021, 22:49
190
ХоккейАртем АнисимовСборная России по хоккею с шайбой
