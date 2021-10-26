https://ria.ru/20211026/deti-1756404801.html

В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет

В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет - РИА Новости, 26.10.2021

В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:42

2021-10-26T23:42

2021-10-26T23:42

распространение коронавируса

вакцинация

сша

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался."Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" - звучал вынесенный на обсуждение вопрос.На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора - Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.

https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755839528.html

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вакцинация, сша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19