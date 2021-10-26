https://ria.ru/20211026/deti-1756404801.html
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет - РИА Новости, 26.10.2021
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет
Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:42
2021-10-26T23:42
2021-10-26T23:42
распространение коронавируса
вакцинация
сша
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598124591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fee45f83005adfee8f5f37cc637656a3.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался."Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" - звучал вынесенный на обсуждение вопрос.На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора - Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755839528.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598124591_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_f0f1e565e9973c5c7631aa8767300d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, сша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет
В США эксперты медрегулятора порекомендовал привить от COVID-19 детей от 5 до 11 лет
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости.
Экспертная комиссия медицинского регулятора США
FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса
детей в возрасте 5-11 лет.
Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался.
"Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" - звучал вынесенный на обсуждение вопрос.
На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора - Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.