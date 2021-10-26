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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/deti-1756404801.html
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет - РИА Новости, 26.10.2021
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет
Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:42
2021-10-26T23:42
распространение коронавируса
вакцинация
сша
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался."Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" - звучал вынесенный на обсуждение вопрос.На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора - Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755839528.html
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вакцинация, сша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:42 26.10.2021
 
В США медрегулятор призвал привить от коронавируса детей от 5 до 11 лет

В США эксперты медрегулятора порекомендовал привить от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.
Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался.
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"Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" - звучал вынесенный на обсуждение вопрос.
На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора - Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.
 
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