https://ria.ru/20211026/samoizolyatsiya-1756403858.html
В Севастополе отправили не привитых от COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию
В Севастополе отправили не привитых от COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию - РИА Новости, 26.10.2021
В Севастополе отправили не привитых от COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию
Самоизоляция для не привитых от коронавируса граждан старше 60 лет введена в Севастополе, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:15
2021-10-26T23:15
2021-10-26T23:15
распространение коронавируса
севастополь
республика крым
здоровье - общество
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Самоизоляция для не привитых от коронавируса граждан старше 60 лет введена в Севастополе, сообщает пресс-служба правительства.Решение принято во вторник на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции."Ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались. Перевести на дистанционный формат работающих граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских показаний) и для формирования иммунитета от коронавируса", - говорится в сообщении.Кроме того, принято решение обеспечить работающим людям два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавирусной инфекции. А также введен запрет на работу заведений общественного питания и проведение массовых развлекательных мероприятий в ночное время с 23.00 до 6.00.
https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html
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севастополь, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Севастополе отправили не привитых от COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию
Власти Севастополя ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет, не привитых от COVID-19