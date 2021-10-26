https://ria.ru/20211026/shou-1756401039.html

В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу

В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу - РИА Новости, 26.10.2021

В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое". РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:36

2021-10-26T22:36

2021-10-26T22:39

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

владимир зеленский

владимир константинов

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое".Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Это часть шоу Зеленского, когда можно говорить все, что хочешь, и никто за эти слова никогда не спросит и никогда за эти слова не придется отвечать. Все это нереально. Крым – это составная часть Российской Федерации, мы живем своей жизни и все эти выбрыки (проделки – ред.) из Украины мало волнуют крымчан", - сказал журналистам Константинов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

https://ria.ru/20211026/bublik-1756383474.html

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, украина, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия