Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/shou-1756401039.html
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу - РИА Новости, 26.10.2021
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:36
2021-10-26T22:39
амстердам
украина
нидерланды
республика крым
владимир зеленский
владимир константинов
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601208918_0:192:3073:1922_1920x0_80_0_0_b9810262298bc4c06a24468464f31d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое".Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Это часть шоу Зеленского, когда можно говорить все, что хочешь, и никто за эти слова никогда не спросит и никогда за эти слова не придется отвечать. Все это нереально. Крым – это составная часть Российской Федерации, мы живем своей жизни и все эти выбрыки (проделки – ред.) из Украины мало волнуют крымчан", - сказал журналистам Константинов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
https://ria.ru/20211026/bublik-1756383474.html
амстердам
украина
нидерланды
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601208918_616:204:3073:2047_1920x0_80_0_0_7c5f7d248be97871db2ecf2adc91d3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амстердам, украина, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
22:36 26.10.2021 (обновлено: 22:39 26.10.2021)
 
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу

Глава парламента Крыма Константинов сравнил слова Зеленского о возврате полуострова с шоу

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое".
Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".
"Это часть шоу Зеленского, когда можно говорить все, что хочешь, и никто за эти слова никогда не спросит и никогда за эти слова не придется отвечать. Все это нереально. Крым – это составная часть Российской Федерации, мы живем своей жизни и все эти выбрыки (проделки – ред.) из Украины мало волнуют крымчан", - сказал журналистам Константинов.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Крым российский навсегда – Аксенов записал видеоответ Зеленскому на заявление о полуострове - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 19:48
Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма
 
АмстердамУкраинаНидерландыРеспублика КрымВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту