https://ria.ru/20211026/shou-1756401039.html
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу - РИА Новости, 26.10.2021
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:36
2021-10-26T22:36
2021-10-26T22:39
амстердам
украина
нидерланды
республика крым
владимир зеленский
владимир константинов
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил с шоу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Киев всегда возвращает свое".Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Это часть шоу Зеленского, когда можно говорить все, что хочешь, и никто за эти слова никогда не спросит и никогда за эти слова не придется отвечать. Все это нереально. Крым – это составная часть Российской Федерации, мы живем своей жизни и все эти выбрыки (проделки – ред.) из Украины мало волнуют крымчан", - сказал журналистам Константинов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
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амстердам, украина, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
22:36 26.10.2021 (обновлено: 22:39 26.10.2021)
В парламенте Крыма сравнили слова Зеленского о возврате полуострова с шоу
Глава парламента Крыма Константинов сравнил слова Зеленского о возврате полуострова с шоу