https://ria.ru/20211026/mask-1756401339.html

Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes

Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes - РИА Новости, 27.10.2021

Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes

Состояние американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска 25 октября выросло до 270 миллиардов долларов из-за подорожания акций Tesla — РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-26T22:42

2021-10-26T22:42

2021-10-27T01:55

технологии

калифорния

forbes

джефф безос

tesla motors

илон маск

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Состояние американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска 25 октября выросло до 270 миллиардов долларов из-за подорожания акций Tesla — в результате он превратился в самого богатого человека за всю историю подсчетов Forbes.Акции Tesla в понедельник выросли в цене почти на 13 процентов на фоне появления информации о сделке с компанией-прокатчиком автомобилей Hertz о продаже ей 100 тысяч электромобилей производства Tesla. Hertz основана более 100 лет назад в Чикаго и занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке проката автомобилей. Ей принадлежит почти две тысячи пунктов проката в США и более пяти тысяч по всему миру, в том числе в России. В мае компания подала заявление о банкротстве, а позднее ее приобрели инвесткомпании Knighthead Capital Management и Certares Opportunities.Капитализация самой Tesla на фоне этой информации превысила триллион долларов.По подсчетам Forbes, по завершению торгов Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов. По данным Forbes Real-Time, сейчас состояние бизнесмена оценивается уже 257,6 миллиарда долларов.Как отмечает Forbes, это наивысший показатель с начала подсчетов в 1982 году. До этого богатейшим человеком являлся основатель Amazon Джефф Безос, его состояние достигало 212 миллиардов долларов.В январе Маск уже обгонял Безоса, но удержаться на первой строчке ему не удалось.

https://ria.ru/20211005/spisok-1753221030.html

https://ria.ru/20211005/tsukerberg-1753090549.html

калифорния

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, калифорния, forbes, джефф безос, tesla motors, илон маск