https://ria.ru/20211026/reformy-1756405285.html

В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ

В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ - РИА Новости, 26.10.2021

В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:52

2021-10-26T23:52

2021-10-26T23:52

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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази предложила создать дайджест украинских реформ, который помог бы работать над воплощением евроатлантических стремлений страны, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера.По данным пресс-службы, во вторник в рамках рабочего визита в Одессу Стефанишина встретилась с Мештерхази. Стороны обсудили продолжение активного сотрудничества с ПА НАТО, а также реализацию евроатлантических реформ."Мештерхази отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях в Украине. Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ в Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Она отметила, что такая информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих украинских реформах, чтобы вместе работать над "воплощением евроатлантических стремлений страны".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20211026/nato-1756272087.html

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