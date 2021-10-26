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В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ - РИА Новости, 26.10.2021
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:52
2021-10-26T23:52
в мире
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киев
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верховная рада украины
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ольга стефанишина
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази предложила создать дайджест украинских реформ, который помог бы работать над воплощением евроатлантических стремлений страны, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера.По данным пресс-службы, во вторник в рамках рабочего визита в Одессу Стефанишина встретилась с Мештерхази. Стороны обсудили продолжение активного сотрудничества с ПА НАТО, а также реализацию евроатлантических реформ."Мештерхази отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях в Украине. Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ в Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Она отметила, что такая информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих украинских реформах, чтобы вместе работать над "воплощением евроатлантических стремлений страны".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20211026/nato-1756272087.html
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в мире, украина, киев, одесса, нато, верховная рада украины, facebook, ольга стефанишина
23:52 26.10.2021
 
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ

Вице-премьер Украины Стефанишина предложила создать для НАТО дайджест украинских реформ

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази предложила создать дайджест украинских реформ, который помог бы работать над воплощением евроатлантических стремлений страны, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера.
По данным пресс-службы, во вторник в рамках рабочего визита в Одессу Стефанишина встретилась с Мештерхази. Стороны обсудили продолжение активного сотрудничества с ПА НАТО, а также реализацию евроатлантических реформ.
"Мештерхази отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях в Украине. Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ в Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Она отметила, что такая информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих украинских реформах, чтобы вместе работать над "воплощением евроатлантических стремлений страны".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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