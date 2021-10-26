https://ria.ru/20211026/reformy-1756405285.html
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ - РИА Новости, 26.10.2021
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:52
2021-10-26T23:52
2021-10-26T23:52
в мире
украина
киев
одесса
нато
верховная рада украины
facebook
ольга стефанишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572950769_0:0:457:258_1920x0_80_0_0_88e06c4580bd1bd8a23806b9fcba62d9.jpg
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази предложила создать дайджест украинских реформ, который помог бы работать над воплощением евроатлантических стремлений страны, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера.По данным пресс-службы, во вторник в рамках рабочего визита в Одессу Стефанишина встретилась с Мештерхази. Стороны обсудили продолжение активного сотрудничества с ПА НАТО, а также реализацию евроатлантических реформ."Мештерхази отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях в Украине. Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ в Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Она отметила, что такая информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих украинских реформах, чтобы вместе работать над "воплощением евроатлантических стремлений страны".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20211026/nato-1756272087.html
украина
киев
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572950769_0:0:457:344_1920x0_80_0_0_db29160e127034c56f76a0336d35a98f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, одесса, нато, верховная рада украины, facebook, ольга стефанишина
В Киеве предложили создать для НАТО дайджест украинских реформ
Вице-премьер Украины Стефанишина предложила создать для НАТО дайджест украинских реформ