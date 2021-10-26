https://ria.ru/20211026/sudan-1756403669.html

Зампостпреда России в ООН оценил ситуацию в Судане

Зампостпреда России в ООН оценил ситуацию в Судане - РИА Новости, 26.10.2021

Зампостпреда России в ООН оценил ситуацию в Судане

Тяжело сказать, являются ли события в Судане переворотом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:15

2021-10-26T23:15

2021-10-26T23:16

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совет безопасности оон

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абдель фаттах аль-бурхан

россия

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ООН, 26 окт - РИА Новости. Тяжело сказать, являются ли события в Судане переворотом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Тяжело сказать, переворот ли это или нет. Есть ситуации, подобные этой, во многих частях мира, и их не называют переворотом", - сказал Полянский."Это суданцам решать - переворот это или нет", - добавил он.Кроме того, Полянский заявил, что насилие в Судане должно прекратиться и Совбезу ООН следует высказаться на этот счет."Думаю нам следует призвать к прекращению насилия - это самое главное", - сказал Полянский журналистам."Думаю, Совету следует высказаться по поводу насилия, потому что насилие неприемлемо ни с какой из сторон", - указал дипломат.Он подчеркнул, что ООН должна призвать к прекращению насилия и возобновлению диалога.Во вторник проходит закрытое заседание по ситуации в Судане.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.

https://ria.ru/20211026/sudan-1756396766.html

https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html

https://ria.ru/20211026/sudan-1756284908.html

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в мире, оон, судан, совет безопасности оон, омар аль-башир, дмитрий полянский, абдель фаттах аль-бурхан, россия, абдалла хамдок