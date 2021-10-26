https://ria.ru/20211026/albaniya-1756401710.html

В воде на месте массового отравления в Албании выявили превышение аммиака

В воде на месте массового отравления в Албании выявили превышение аммиака - РИА Новости, 26.10.2021

В воде на месте массового отравления в Албании выявили превышение аммиака

В воде на месте массового отравления жителей города Круя в Албании обнаружили повышенное содержание аммиака, сообщили СМИ со ссылкой на городскую службу... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:48

2021-10-26T22:48

2021-10-26T22:49

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албания

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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. В воде на месте массового отравления жителей города Круя в Албании обнаружили повышенное содержание аммиака, сообщили СМИ со ссылкой на городскую службу водоснабжения.Прокуратура Албании во вторник начала расследование причин острого отравления жителей албанского города Круя, число которых достигло около 400 человек. Пострадавшие получают помощь в городской больнице, часть их с более тяжелыми симптомами госпитализирована."Согласно предварительным результатам физико-химического анализа, предполагается, что сильные дожди в субботу и воскресенье в Круе привели к заражению питьевой воды, где выявлено присутствие аммиака выше нормы", - цитирует издание Albanian Daily news службу водоснабжения и канализации города.Отмечается, что исследования образцов воды будут продолжены. В настоящее время городской водопровод перекрыт, проводится дезинфекция.В Крую во вторник прибыли министр здравоохранения Огерта Манастирлиу и глава инспекции здравоохранения Вьелца Брахо, они сообщили в заявлении, что "ситуация находится под контролем, пострадавшие обеспечены всем необходимым для лечения". Президент Албании Илир Мета в соцсетях призвал компетентные органы немедленно выяснить причины отравления.

https://ria.ru/20211022/albaniya-1755743607.html

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в мире, албания