https://ria.ru/20211026/kosachev-1756402690.html

Косачев прокомментировал решение суда в Амстердаме по скифскому золоту

Косачев прокомментировал решение суда в Амстердаме по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021

Косачев прокомментировал решение суда в Амстердаме по скифскому золоту

Киевские власти понимают, что Крым не их, с золотом или без, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение суда Амстердама по скифскому... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:58

2021-10-26T22:58

2021-10-26T22:58

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Киевские власти понимают, что Крым не их, с золотом или без, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение суда Амстердама по скифскому золоту.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым". Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."История с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото - она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей. Ведь если бы они, эти украинские власти, действительно верили в возможность возврата Крыма, чего бы проще для них было позволить музейной коллекции вернуться домой, на полуостров (откуда она, понятно, уже никуда не делась бы), и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством и верой в общее будущее", - написал сенатор на странице в Facebook.По его словам, логика - противоположная."Прибрать к рукам все, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока еще есть что тащить. Потому что не верят", - отметил Косачев.По мнению законодателя, если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, "так это в понимании того, что Крым уже давно не их"."В общем-то и не был, но главное - никогда таковым не будет. С золотом или без - не будет. И к Фрейду не ходи", - заключил он.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211026/bublik-1756383474.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756353632.html

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киев, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), россия