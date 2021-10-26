https://ria.ru/20211026/serebro-1756405837.html

Эксперт из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту

Эксперт из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту

Инфляция в США сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года, поскольку пандемия затронула цепь поставок, и восстановление экономики затрудняет недостаток... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:59

2021-10-26T23:59

2021-10-26T23:59

экономика

лонг-бич

сша

лос-анджелес

lehman brothers

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в США сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года, поскольку пандемия затронула цепь поставок, и восстановление экономики затрудняет недостаток топлива и рабочей силы, а вкладывать нужно не в криптовалюту, а в твердые активы, например, серебро, заявил РИА Новости бывший руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд."Вероятно, существует десять факторов, которые делают инфляцию устойчивой. На этот раз происходит выход не из финансового кризиса, а из ситуации военного типа. Сбои в цепочках поставок, стоимость транспортировки нефти - это вызывает очень устойчивую инфляцию. Она сохранится в течение ближайших трех лет", - сказал Макдональд.По словам эксперта, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, нынешняя ситуация не похожа на то время.Он отметил, что дополнительные федеральные расходы в США могут не решить проблему, а, наоборот, подстегнуть инфляцию."Если вы получаете чеки от дяди Сэма, зачем возвращаться на работу? Это вызывает связанную с зарплатой инфляцию - "Амазону" приходится платить больше", - пояснил он.Экономический кризис в США Макдональд не предсказывает, а вот криптовалютный пузырь вполне может возникнуть, но не такой проблемный, как в ситуации с Lehman Brothers, потому что сейчас сильнее экономика. По его словам, криптовалюта - это не инвестиция, а, скорее, азартная игра, поэтому и вкладывать он советует не в финансовые активы, а в твердые, например, в серебро."Думаю, серебро - это лучшая инвестиция в мире прямо сейчас, если вас беспокоит инфляция. Индустриальное серебро, я думаю, вырастет процентов на 300 в следующее десятилетие", - сказал Макдональд, добавив, что уран тоже можно рассматривать как достойное вложение.США в последние месяцы столкнулись с проблемой перебоев с поставками потребительских товаров. Дефицит привел к инфляции и косвенно способствует росту цен на энергоносители. С увеличением потока товаров не справляются порты, где скапливаются контейнеровозы в ожидании разгрузки. Для решения проблемы администрация объявила о переводе двух крупнейших морских портов страны в калифорнийских городах Лос-Анджелес и Лонг-Бич на круглосуточный режим работы без выходных и праздников.По данным минтруда США, инфляция в стране в сентябре показывала максимумы, подобных рекордов не фиксировалось с августа 2008 года.

https://ria.ru/20211020/bitkoin-1755441317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, лонг-бич, сша, лос-анджелес, lehman brothers