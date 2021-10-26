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В организме умершего депутата Рады Полякова нашли еще одно вещество
В организме умершего депутата Рады Полякова нашли еще одно вещество - РИА Новости, 26.10.2021
В организме умершего депутата Рады Полякова нашли еще одно вещество
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что метадон в организме скончавшегося депутата Верховной рады Антона Полякова был вместе РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:54
2021-10-26T23:01
в мире
украина
киев
верховная рада украины
артем шевченко
евгений енин
антон поляков (депутат рады)
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что метадон в организме скончавшегося депутата Верховной рады Антона Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом.Полиция Киева 8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко ранее сообщил, что в организме Полякова был найден алкоголь и метадон."Мы закончили одну из экспертиз, и мы точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон", целью димедрола является усиление наркотического вещества. Я хотел бы обратить внимание, что в обычной аптеке по обычному рецепту то вещество, которое получает пациент, он не содержит димедрола. То есть мы можем с уверенностью говорить, что это смесь, которая была получена не в официальной аптечной сети. Сейчас мы не комментируем, как это вещество могло попасть в организм, следствие продолжается", - сказал Енин в интервью в эфире hromadske.Он сообщил, что на сегодняшний день полиция не получила доказательств того, что смерть Полякова имела насильственный характер, но пока никакие версии не отбрасывали.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, артем шевченко, евгений енин, антон поляков (депутат рады)
22:54 26.10.2021 (обновлено: 23:01 26.10.2021)
 
В организме умершего депутата Рады Полякова нашли еще одно вещество

В организме скончавшегося депутат Рады Полякова помимо метадона обнаружили димедрол

CC BY-SA 4.0 / sarakhan_vadym / Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
CC BY-SA 4.0 / sarakhan_vadym /
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что метадон в организме скончавшегося депутата Верховной рады Антона Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом.
Полиция Киева 8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко ранее сообщил, что в организме Полякова был найден алкоголь и метадон.
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"Мы закончили одну из экспертиз, и мы точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон", целью димедрола является усиление наркотического вещества. Я хотел бы обратить внимание, что в обычной аптеке по обычному рецепту то вещество, которое получает пациент, он не содержит димедрола. То есть мы можем с уверенностью говорить, что это смесь, которая была получена не в официальной аптечной сети. Сейчас мы не комментируем, как это вещество могло попасть в организм, следствие продолжается", - сказал Енин в интервью в эфире hromadske.
Он сообщил, что на сегодняшний день полиция не получила доказательств того, что смерть Полякова имела насильственный характер, но пока никакие версии не отбрасывали.
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В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныАртем ШевченкоЕвгений ЕнинАнтон Поляков (депутат Рады)
 
 
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