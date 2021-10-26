https://ria.ru/20211026/peshekhody-1756402258.html

В Саратове водитель насмерть сбил двух пешеходов на "зебре"

В Саратове водитель насмерть сбил двух пешеходов на "зебре" - РИА Новости, 26.10.2021

В Саратове водитель насмерть сбил двух пешеходов на "зебре"

Сотрудники ГИБДД устанавливают водителя, который во вторник вечером на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, сообщили... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:52

2021-10-26T22:52

2021-10-26T22:52

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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устанавливают водителя, который во вторник вечером на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."Примерно в 21.50 (20.50 мск) у дома 6 по улице Чернышевского водитель (данные устанавливаются), допустил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину на вид 30-35 лет, (данные устанавливаются), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказали в пресс-службе.На фотографии, предоставленной пресс-службой городского отдела ГИБДД, тело одного из погибших после ДТП находилось непосредственно на "зебре", а второго - примерно в 20 метрах от пешеходного перехода.

https://ria.ru/20211024/zamorozki-1756030863.html

саратов

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2021

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происшествия, дтп, саратов, авто