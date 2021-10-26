https://ria.ru/20211026/mezhentseva-1756405417.html

Представительница России на "Детском Евровидении" посвятила победу семье

Представительница России на "Детском Евровидении" посвятила победу семье - РИА Новости, 26.10.2021

Представительница России на "Детском Евровидении" посвятила победу семье

Таня Меженцева, победившая в национальном отборочном туре международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошёл во вторник в Москве,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:54

2021-10-26T23:54

2021-10-26T23:54

культура

игорь крутой

денберел ооржак

россия

таня меженцева

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Таня Меженцева, победившая в национальном отборочном туре международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошёл во вторник в Москве, рассказала, что посвящает эту победу своей семье."Свою победу я посвящаю своей семье и своим близким. Если бы не они, я бы этого не добилась, ведь они всегда меня поддерживали… Я также хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые за меня голосовали, а также жюри. Мне очень важна эта поддержка, без неё я бы просто не справилась", - цитирует слова Тани Академия Игоря Крутого, которая уже несколько лет является эксклюзивным организатором российского отборочного тура конкурса и готовит конкурсантов от России к международному финалу.Юная артистка добавила, что в дальнейшем собирается работать ещё усерднее, чтобы занять первое место на "Детском Евровидении".Таня не в первый раз будет представлять Россию на "Детском Евровидении". В 2019 году она выходила на сцену в польском городе Гливице с песней A time for us в дуэте с Денберелом Ооржаком. В этот раз юная певица подготовила на конкурс сольную песню Mon ami.В финале конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году детский международный песенный конкурс пройдет не как обычно в ноябре, а на месяц позже - 19 декабря - в концертном зале La Seine Musicale (Центр музыки и исполнительских искусств, расположенный на Иль-Сегене, острове на реке Сена, в западном пригороде Парижа).

https://ria.ru/20210927/evrovidenie-1752026718.html

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игорь крутой, денберел ооржак, россия, таня меженцева