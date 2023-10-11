Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 11.10.2023 - РИА Новости
Архив за 11.10.2023

ПентагонПентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля
11 октября 2023, 23:59
УкраинаИзраильРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровПентагонНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент США Джо БайденБайден заявил, что призвал Израиль следовать "правилам войны"
11 октября 2023, 23:55
В миреИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХАМАСООН
Разрушения в результате израильских авиаударов в ГазеАрмия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты ХАМАС в Газе
11 октября 2023, 23:54
В миреИзраильКитайБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНАвстрия
Сотрудники полицииВ Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"
11 октября 2023, 23:52
ПроисшествияМоскваНижний Новгород
Дмитрий Решетников из Волгограда, погибший во время боев в ИзраилеВ Израиле в результате боев погиб уроженец Волгограда
11 октября 2023, 23:43
В миреИзраильВолгоградМоскваВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании судаСуд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора
11 октября 2023, 23:36
УкраинаРоссияИзраильПетр АвенМихаил ФридманКиевстарСлужба безопасности УкраиныСанкции в отношении России
Сотрудник МЧС во время тушения пожараНа юге Москвы загорелся торговый комплекс
11 октября 2023, 23:34
ПроисшествияМоскваСтанислав ШевченкоКоммерческая недвижимость
Здание Верховной рады Украины в КиевеДепутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета
11 октября 2023, 23:18
В миреУкраинаРоссияСловакияНина ЮжанинаСергей ЛавровНАТОВерховная Рада Украины
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем ВостокеЗаседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу
11 октября 2023, 23:18
В миреБлижний ВостокСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
ВладимирПод Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления
11 октября 2023, 23:16
ПроисшествияКовровВладимирская областьЖКХАлександр АвдеевВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон КирбиБелый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно
11 октября 2023, 23:11
ПолитикаУкраинаИзраильСШАДжон КирбиВладимир ЗеленскийХАМАСВооруженные силы Украины
Корабли НАТО во время ученийГреческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО
11 октября 2023, 23:08
В миреИзраильГрецияСредиземное мореДжеральд ФордБиньямин НетаньяхуХАМАСНАТО
Экс-глава Шлиссельбурга Артем Желудов в здании захваченной городской администрацииЭкс-главу Шлиссельбурга арестовали после захвата бывшего места работы
11 октября 2023, 23:08
ПроисшествияШлиссельбургКировский район
Актриса Джейми Ли КертисАктриса из США удалила пост с детьми из Газы, перепутав их с израильскими
11 октября 2023, 23:00
В миреИзраильБлижний ВостокХАМАС
Архимандрит Вассиан (Змеев)Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме
11 октября 2023, 22:59
София (город)БолгарияИерусалимРусская православная церковьСвященный Синод РПЦ
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
11 октября 2023, 22:59
В миреФинляндияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
Сверхскорый поезд сошел с рельсовв в округе Буксар штата Бихар, ИндияВ Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, есть погибшие
11 октября 2023, 22:43
В миреИндияБихарАссам
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей БелоусовБелоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке
11 октября 2023, 22:43
ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Президент России Владимир ПутинПутин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами
11 октября 2023, 22:38
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Дрон-камикадзе ЛанцетВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет"
11 октября 2023, 22:36
ТехнологииРоссияУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
