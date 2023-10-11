https://ria.ru/20231011/prank-1902141585.html
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен - РИА Новости, 12.10.2023
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
МИД Финляндии начал разбирательство по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-11T22:59
2023-10-11T22:59
2023-10-12T09:24
в мире
финляндия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен."Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь", — говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что расследование началось спустя почти полдня после того, как о пранке сообщили российские СМИ. В министерстве подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы. В ведомстве отметили, что "обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации".Сегодня, в первой половине дня, финские СМИ со ссылкой на российские сообщили об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили министру от имени одного из африканских политиков. Позднее последовала реакция МИД Финляндии, в которой заявили о начале расследования.
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в мире, финляндия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Финляндия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
МИД Финляндии начал расследовать пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. МИД Финляндии начал разбирательство по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.
«
"Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что расследование началось спустя почти полдня после того, как о пранке сообщили российские СМИ. В министерстве подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы. В ведомстве отметили, что "обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации".
Сегодня, в первой половине дня, финские СМИ со ссылкой на российские сообщили об участии Валтонен в пранке Вована и Лексуса, которые позвонили министру от имени одного из африканских политиков. Позднее последовала реакция МИД Финляндии, в которой заявили о начале расследования.
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