https://ria.ru/20231011/urozhenets-1902145185.html

В Израиле в результате боев погиб уроженец Волгограда

В Израиле в результате боев погиб уроженец Волгограда - РИА Новости, 11.10.2023

В Израиле в результате боев погиб уроженец Волгограда

Уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии, погиб в результате боевых действий в Израиле, сообщила Волгоградская еврейская община на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:43

2023-10-11T23:43

2023-10-11T23:43

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ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии, погиб в результате боевых действий в Израиле, сообщила Волгоградская еврейская община на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Защищая Израиль... погиб боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы "ОР АВНЕР", активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников", - говорится в сообщении. По информации общины, Решетников несколько дней числился пропавшим без вести, а в среду вечером военный атташе израильского посольства в Москве подтвердил его гибель. Отмечается, что руководство волгоградской общины съездили домой к его матери и сообщили о смерти сына. Сообщается, что посольство Израиля возьмет на себя доставку родных военного на похороны. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/rossiyane-1902004703.html

https://ria.ru/20231010/vykhodtsy-1901873825.html

https://ria.ru/20231009/grazhdanstvo-1901619375.html

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