Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке
Белоусов: введенные президентом меры снизят возможность для валютных спекуляций
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введенные указом президента меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, прокомментировал решение властей первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Ранее в среду кабмин сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам". Указ президента вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил.
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"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал Белоусов.