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Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке - РИА Новости, 11.10.2023
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22:43 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/belousov-1902140019.html
Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке
Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке - РИА Новости, 11.10.2023
Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке
Введенные указом президента меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:43
2023-10-11T22:43
экономика
россия
андрей белоусов
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введенные указом президента меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, прокомментировал решение властей первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Ранее в среду кабмин сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам". Указ президента вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил. "Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал Белоусов.
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экономика, россия, андрей белоусов, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке

Белоусов: введенные президентом меры снизят возможность для валютных спекуляций

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введенные указом президента меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, прокомментировал решение властей первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Ранее в среду кабмин сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам". Указ президента вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил.
«
"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал Белоусов.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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