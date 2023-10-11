https://ria.ru/20231011/belousov-1902140019.html

Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке

Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке - РИА Новости, 11.10.2023

Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке

Введенные указом президента меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:43

2023-10-11T22:43

2023-10-11T22:43

экономика

россия

андрей белоусов

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введенные указом президента меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, прокомментировал решение властей первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Ранее в среду кабмин сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам". Указ президента вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил. "Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал Белоусов.

https://ria.ru/20230928/kontrol-1899266904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, андрей белоусов, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)