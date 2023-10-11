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Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
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23:59 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/istoschenie-1902145802.html
Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля
Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля
Пентагон все более обеспокоен тем, что ему, вероятно, придется растягивать свои редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:59
2023-10-11T23:59
украина
израиль
россия
дмитрий песков
сергей лавров
пентагон
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пентагон все более обеспокоен тем, что ему, вероятно, придется растягивать свои редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных войнах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников. "Беспокойство растет в Пентагоне по поводу потенциальной необходимости растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных войнах", - указывает телеканал. Отмечается, что на данный момент Украина и Израиль требуют разные типы вооружений: тогда как Украина хочет получать от США огромное количество артиллерийских снарядов, Израиль запросил высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для своих систем противоракетной обороны "Железный купол". Однако, подчеркивает телеканал, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, в армии страны появится высокий запрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие виды боеприпасов, в то время как запасы США и их союзников истощились после 18 месяцев поддержки Украины. Так, США вывели сотни тысяч снарядов из своих резервов в Израиле ранее в этом году в поисках боеприпасов для отправки Украине, отмечает телеканал. Пентагон начал связываться с американскими производителями оружия, чтобы ускорить выполнение израильских заказов на вооружения, которые еще несколько дней назад могли считаться менее срочными, указывает телеканал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231010/sily-1901885038.html
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украина, израиль, россия, дмитрий песков, сергей лавров, пентагон, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля

CNN: Пентагон обеспокоен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пентагон все более обеспокоен тем, что ему, вероятно, придется растягивать свои редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных войнах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников.
«
"Беспокойство растет в Пентагоне по поводу потенциальной необходимости растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных войнах", - указывает телеканал.
Здание Белого в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
10 октября, 22:39
Отмечается, что на данный момент Украина и Израиль требуют разные типы вооружений: тогда как Украина хочет получать от США огромное количество артиллерийских снарядов, Израиль запросил высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для своих систем противоракетной обороны "Железный купол".
Однако, подчеркивает телеканал, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, в армии страны появится высокий запрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие виды боеприпасов, в то время как запасы США и их союзников истощились после 18 месяцев поддержки Украины.
Так, США вывели сотни тысяч снарядов из своих резервов в Израиле ранее в этом году в поисках боеприпасов для отправки Украине, отмечает телеканал.
Пентагон начал связываться с американскими производителями оружия, чтобы ускорить выполнение израильских заказов на вооружения, которые еще несколько дней назад могли считаться менее срочными, указывает телеканал.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом
Вчера, 14:38
 
УкраинаИзраильРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровПентагонНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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