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Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами - РИА Новости, 11.10.2023
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22:38 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902139822.html
Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами - РИА Новости, 11.10.2023
Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Президент России Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:38
2023-10-11T22:38
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам, сообщает пресс-служба правительства России. "Президент России подписал Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)", - говорится в сообщении. Уточняется, что на 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России. Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. "В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", - отмечает пресс-служба российского кабмина.
https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html
https://ria.ru/20230928/kontrol-1899266904.html
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экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Указ Путина вводит на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам, сообщает пресс-служба правительства России.
«
"Президент России подписал Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в валюте
Вчера, 22:26
Уточняется, что на 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России.
Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
«
"В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", - отмечает пресс-служба российского кабмина.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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