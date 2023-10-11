Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Указ Путина вводит на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам, сообщает пресс-служба правительства России.
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"Президент России подписал Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России.
Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
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"В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", - отмечает пресс-служба российского кабмина.