https://ria.ru/20231011/putin-1902139822.html

Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами - РИА Новости, 11.10.2023

Путин ввел на полгода обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Президент России Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:38

2023-10-11T22:38

2023-10-11T22:38

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам, сообщает пресс-служба правительства России. "Президент России подписал Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)", - говорится в сообщении. Уточняется, что на 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России. Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. "В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", - отмечает пресс-служба российского кабмина.

https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html

https://ria.ru/20230928/kontrol-1899266904.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)