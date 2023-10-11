https://ria.ru/20231011/obekty-1902145508.html

Армия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты ХАМАС в Газе - РИА Новости, 11.10.2023

Армия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:54

2023-10-11T23:54

2023-10-11T23:54

в мире

израиль

китай

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

австрия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты движения ХАМАС в секторе Газа. "ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут сообщены позже", - говорится в заявлении. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/dannye-1901998375.html

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израиль

китай

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в мире, израиль, китай, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, австрия