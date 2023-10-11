https://ria.ru/20231011/zakhvat-1902142489.html

Экс-главу Шлиссельбурга арестовали после захвата бывшего места работы

Экс-главу Шлиссельбурга арестовали после захвата бывшего места работы - РИА Новости, 11.10.2023

Экс-главу Шлиссельбурга арестовали после захвата бывшего места работы

Экс-глава администрации Шлиссельбурга в Ленобласти Артем Желудов помещен под стражу после захвата здания бывшего места работы, когда он находился под следствием РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:08

2023-10-11T23:08

2023-10-11T23:08

происшествия

шлиссельбург

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Экс-глава администрации Шлиссельбурга в Ленобласти Артем Желудов помещен под стражу после захвата здания бывшего места работы, когда он находился под следствием по делу о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Суд, согласившись с мнением прокурора, изменил обвиняемому меру пресечения на заключение под стражу", - сообщает пресс-служба. Желудов обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенных главой органа местного самоуправления, повлекших наступление тяжких последствий в связи с принятием в 2017 году решения о вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в пос. Приладожский Кировского района области, с грубыми нарушениями требований закона, во время замещения им должности главы администрации этого поселения. Уголовное дело на него завели, когда он занимал пост главы администрации Шлиссельбурга с ноября 2020 до 2 августа 2023 года. Временно исполняющим обязанности главы администрации Шлиссельбурга совет депутатов назначил экс-зампреда комитета по природным ресурсам Спартака Чхетию. В понедельник стало известно, что Желудов и его сообщники ворвались в здание администрации города с болгарками и цепями и забаррикадировались. Выяснилось, что Желудову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но 5 октября в апелляционном порядке была смягчена до "запрета определённых действий". "В основу ходатайства следствия об изменении ему меры пресечения легли материалы проверки в связи с распространившейся в СМИ информацией об ограничении доступа граждан и сотрудников в здание администрации МО г. Шлиссельбург, в ходе которой установлены факты нарушения обвиняемым избранной меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231005/fsb-1900634817.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html

шлиссельбург

кировский район

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происшествия, шлиссельбург, кировский район