https://ria.ru/20231011/zaderzhanie-1902145374.html

В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"

В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет" - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"

Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:52

2023-10-11T23:52

2023-10-11T23:52

происшествия

москва

нижний новгород

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Его вместе с подельником Павлом Увяткиным обвиняют в хищении средств у Нижегородского банка "Ассоциация" на сумму 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, Машагин и его подельники вывели деньги со счетов банка через подконтрольные юридические лица. Машагин был задержан в своей квартире в Москве, а Увяткин - в Нижнем Новгороде, уточнил источник. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, похищенных у банков с отозванной лицензией, на сумму около 0,5 триллиона рублей, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230914/mo-1896359833.html

москва

нижний новгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, нижний новгород