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В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет" - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"
Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:52
2023-10-11T23:52
2023-10-11T23:52
происшествия
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нижний новгород
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Его вместе с подельником Павлом Увяткиным обвиняют в хищении средств у Нижегородского банка "Ассоциация" на сумму 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, Машагин и его подельники вывели деньги со счетов банка через подконтрольные юридические лица. Машагин был задержан в своей квартире в Москве, а Увяткин - в Нижнем Новгороде, уточнил источник. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, похищенных у банков с отозванной лицензией, на сумму около 0,5 триллиона рублей, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230914/mo-1896359833.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, нижний новгород
Происшествия, Москва, Нижний Новгород
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"
В Москве главу буддийского центра обвинили в хищении у банка 1,8 млрд рублей
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Его вместе с подельником Павлом Увяткиным обвиняют в хищении средств у Нижегородского банка "Ассоциация" на сумму 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Машагин и его подельники вывели деньги со счетов банка через подконтрольные юридические лица.
Машагин был задержан в своей квартире в Москве, а Увяткин - в Нижнем Новгороде
, уточнил источник. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, похищенных у банков с отозванной лицензией, на сумму около 0,5 триллиона рублей, добавил собеседник агентства.
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