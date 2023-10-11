Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет" - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/zaderzhanie-1902145374.html
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет" - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"
Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:52
2023-10-11T23:52
происшествия
москва
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3fe5d3c44318ccf206f219b028d0d9c7.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Его вместе с подельником Павлом Увяткиным обвиняют в хищении средств у Нижегородского банка "Ассоциация" на сумму 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, Машагин и его подельники вывели деньги со счетов банка через подконтрольные юридические лица. Машагин был задержан в своей квартире в Москве, а Увяткин - в Нижнем Новгороде, уточнил источник. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, похищенных у банков с отозванной лицензией, на сумму около 0,5 триллиона рублей, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230914/mo-1896359833.html
москва
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b891ead330ff730ac67d160df8c4f9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, нижний новгород
Происшествия, Москва, Нижний Новгород
В Москве задержали главу буддийского центра "Ясный свет"

В Москве главу буддийского центра обвинили в хищении у банка 1,8 млрд рублей

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководителя буддийского центра "Ясный свет" Станислава Машагина задержали в Москве по обвинению в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Его вместе с подельником Павлом Увяткиным обвиняют в хищении средств у Нижегородского банка "Ассоциация" на сумму 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Машагин и его подельники вывели деньги со счетов банка через подконтрольные юридические лица.
Машагин был задержан в своей квартире в Москве, а Увяткин - в Нижнем Новгороде, уточнил источник. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, похищенных у банков с отозванной лицензией, на сумму около 0,5 триллиона рублей, добавил собеседник агентства.
Юрист - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России
14 сентября, 16:42
 
ПроисшествияМоскваНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала