https://ria.ru/20231011/operator-1902144840.html

Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора

Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора - РИА Новости, 11.10.2023

Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора

Украинский суд арестовал активы мобильного оператора lifecell, принадлежащие российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:36

2023-10-11T23:36

2023-10-11T23:36

украина

россия

израиль

петр авен

михаил фридман

киевстар

служба безопасности украины

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751361546_178:527:2882:2048_1920x0_80_0_0_b7ccd43109f5b6896fb1db31dd35c49d.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинский суд арестовал активы мобильного оператора lifecell, принадлежащие российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, передает издание "Экономическая правда". Служба безопасности Украины 6 октября сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара", которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd. а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины. "Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор – lifecell", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, общая стоимость арестованных активов составляет 13 миллиардов гривен (более 356 миллионов долларов), что является самым большим по стоимости арестованным активом, принадлежащим трем бизнесменам. Ранее СБУ сообщала, что подозревает Фридмана в финансировании российской специальной военной операции. По версии СБУ, он якобы потратил около 2 миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. Фридман же заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.

https://ria.ru/20231006/aktivy-1900957262.html

https://ria.ru/20230921/aktivy-1897902991.html

украина

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, израиль, петр авен, михаил фридман, киевстар, служба безопасности украины, санкции в отношении россии