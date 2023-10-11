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Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора - РИА Новости, 11.10.2023
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23:36 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/operator-1902144840.html
Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора
Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора - РИА Новости, 11.10.2023
Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора
Украинский суд арестовал активы мобильного оператора lifecell, принадлежащие российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:36
2023-10-11T23:36
украина
россия
израиль
петр авен
михаил фридман
киевстар
служба безопасности украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинский суд арестовал активы мобильного оператора lifecell, принадлежащие российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, передает издание "Экономическая правда". Служба безопасности Украины 6 октября сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара", которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd. а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины. "Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор – lifecell", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, общая стоимость арестованных активов составляет 13 миллиардов гривен (более 356 миллионов долларов), что является самым большим по стоимости арестованным активом, принадлежащим трем бизнесменам. Ранее СБУ сообщала, что подозревает Фридмана в финансировании российской специальной военной операции. По версии СБУ, он якобы потратил около 2 миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. Фридман же заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
https://ria.ru/20231006/aktivy-1900957262.html
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украина, россия, израиль, петр авен, михаил фридман, киевстар, служба безопасности украины, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Израиль, Петр Авен, Михаил Фридман, Киевстар, Служба безопасности Украины, Санкции в отношении России
Суд на Украине арестовал активы еще одного мобильного оператора

Экономическая правда: на Украине арестовали активы мобильного оператора lifecell

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании суда
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании суда - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинский суд арестовал активы мобильного оператора lifecell, принадлежащие российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, передает издание "Экономическая правда".
Служба безопасности Украины 6 октября сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара", которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd. а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины.
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На Украине арестовали все активы Фридмана, Авена и Косогова
6 октября, 14:59
«
"Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор – lifecell", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, общая стоимость арестованных активов составляет 13 миллиардов гривен (более 356 миллионов долларов), что является самым большим по стоимости арестованным активом, принадлежащим трем бизнесменам.
Ранее СБУ сообщала, что подозревает Фридмана в финансировании российской специальной военной операции. По версии СБУ, он якобы потратил около 2 миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России.
Фридман же заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
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