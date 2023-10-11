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Под Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления - РИА Новости, 11.10.2023
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23:16 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/otoplenie-1902143483.html
Под Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления
Под Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления - РИА Новости, 11.10.2023
Под Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления
Без отопления из-за порывов тепловых сетей остались 34 многоквартирных дома в Коврове Владимирской области, ремонтные работы планируется завершить к вечеру... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:16
2023-10-11T23:16
происшествия
ковров
владимирская область
жкх
александр авдеев
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Без отопления из-за порывов тепловых сетей остались 34 многоквартирных дома в Коврове Владимирской области, ремонтные работы планируется завершить к вечеру четверга, сообщил губернатор Александр Авдеев. "В Коврове в результате порывов тепловых сетей ООО "Владимиртеплогаз" без отопления остались 34 многоквартирных дома. В школе №10, отапливаются только классы, а холл и пищеблок – нет. Однако учебный процесс не затронут", - сообщил Авдеев в своем Telegram-канале. По его словам, причиной аварий стали утечки теплоносителя из-за значительного износа отдельных участков теплосетей. Для восстановительных работ привлечено пять аварийно-ремонтных бригад, три экскаватора, шесть вспомогательных единиц автотранспорта. В четверг присоединятся еще три аварийно-ремонтные бригады. "Специалисты стараются максимально оперативно вернуть тепло в дома. Окончание работ по пуску теплоснабжения всех потребителей в Коврове планируется завтра к 19.00", - отметил губернатор.
https://realty.ria.ru/20231005/otoplenie-1900769360.html
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происшествия, ковров, владимирская область, жкх, александр авдеев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Происшествия, Ковров, Владимирская область, ЖКХ, Александр Авдеев, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Под Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления

В Коврове 34 многоэтажки остались без отопления из-за порывов тепловых сетей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир
Владимир - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Без отопления из-за порывов тепловых сетей остались 34 многоквартирных дома в Коврове Владимирской области, ремонтные работы планируется завершить к вечеру четверга, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
"В Коврове в результате порывов тепловых сетей ООО "Владимиртеплогаз" без отопления остались 34 многоквартирных дома. В школе №10, отапливаются только классы, а холл и пищеблок – нет. Однако учебный процесс не затронут", - сообщил Авдеев в своем Telegram-канале.
По его словам, причиной аварий стали утечки теплоносителя из-за значительного износа отдельных участков теплосетей. Для восстановительных работ привлечено пять аварийно-ремонтных бригад, три экскаватора, шесть вспомогательных единиц автотранспорта. В четверг присоединятся еще три аварийно-ремонтные бригады.
«
"Специалисты стараются максимально оперативно вернуть тепло в дома. Окончание работ по пуску теплоснабжения всех потребителей в Коврове планируется завтра к 19.00", - отметил губернатор.
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ПроисшествияКовровВладимирская областьЖКХАлександр АвдеевВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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