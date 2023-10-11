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Байден заявил, что призвал Израиль следовать "правилам войны" - РИА Новости, 12.10.2023
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23:55 11.10.2023 (обновлено: 02:16 12.10.2023)
https://ria.ru/20231011/bayden-1902145683.html
Байден заявил, что призвал Израиль следовать "правилам войны"
Байден заявил, что призвал Израиль следовать "правилам войны" - РИА Новости, 12.10.2023
Байден заявил, что призвал Израиль следовать "правилам войны"
Президент США Джо Байден призвал Израиль следовать "правилам войны" при ведении боевых действий с ХАМАС. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-11T23:55
2023-10-12T02:16
в мире
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
биньямин нетаньяху
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал Израиль следовать "правилам войны" при ведении боевых действий с ХАМАС."Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны", - сказал он, выступая на встрече с представителями еврейских общественных организаций США, комментируя нынешнее обострение на Ближнем Востоке.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Хамас, ООН
Байден заявил, что призвал Израиль следовать "правилам войны"

Байден заявил, что призвал Израиль следовать правилам войны в боях с ХАМАС

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал Израиль следовать "правилам войны" при ведении боевых действий с ХАМАС.
«
"Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны", - сказал он, выступая на встрече с представителями еврейских общественных организаций США, комментируя нынешнее обострение на Ближнем Востоке.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
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Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХамасООН
 
 
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