Архив за 04.12.2022

На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в НижневартовскеКуренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме
4 декабря 2022, 23:58
НижневартовскГруппа ГАЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Наталья КомароваГубернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших в Нижневартовске
4 декабря 2022, 23:48
ПроисшествияЖильеНаталья КомароваНижневартовскХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Оперативные службы на месте падения автомобиля в Яузу на Костомаровской набережнойВ Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку
4 декабря 2022, 23:45
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР"
4 декабря 2022, 23:26
КультураЛайма ВайкулеМария ЗахароваАлла ПугачеваРоссияСССР
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Кирилл призвал руководство России к "повороту на Восток"
4 декабря 2022, 23:18
РелигияАйсен НиколаевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияМоскваРусская православная церковь
Город Днепропетровск, УкраинаВ Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт
4 декабря 2022, 23:14
В миреЖКХВладимир ЗеленскийДнепропетровская областьХарьковКиевВооруженные силы РФ
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино ХрупаллаРасследования на Украине должен вести независимый орган, заявил глава АдГ
4 декабря 2022, 23:09
В миреТино КрупаллаВладимир ЗеленскийВалерий ФадеевУкраинаРоссияБучаООНЕвросоюз
Биньямин НетаньяхуНетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом
4 декабря 2022, 23:07
В миреДональд ТрампКанье УэстБиньямин НетаньяхуИзраильСШАИерусалим
Бундестаг в БерлинеФРГ не должна вмешиваться в дела других стран, заявил глава партии АдГ
4 декабря 2022, 23:03
В миреТино КрупаллаГерманияИран
Вид на Тегеран, ИранТегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
4 декабря 2022, 23:02
В миреЦены на нефтьИранБелоруссияМинскШОС
Флаги России и БелоруссииБелоруссия начнет финансировать импортозамещение за счет кредита России
4 декабря 2022, 22:54
ЭкономикаБелоруссияРоссия
Украинский флаг в КиевеУкраинские СМИ сообщили о взрыве в многоэтажке в Киеве
4 декабря 2022, 22:52
В миреУкраинаКиев
Флаги России и БелоруссииМинск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
4 декабря 2022, 22:45
ЭкономикаЦены на нефтьБелоруссияРоссия
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве
4 декабря 2022, 22:35
В миреВячеслав ВолодинНикол ПашинянАрменияМоскваЕреванОДКБГосдума РФДом союзов
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане Депутат Хамзаев взял на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей
4 декабря 2022, 22:33
ПроисшествияСултан ХамзаевКаспийское мореФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в НижневартовскеВ Нижневартовске более 160 человек разбирают завалы после взрыва в доме
4 декабря 2022, 22:32
ПроисшествияЖильеНижневартовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Комплекс Пламенные башни в БакуКвота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на прежнем уровне
4 декабря 2022, 22:13
ЭкономикаЦены на нефтьАзербайджанОПЕК
Президент России Владимир Путин Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине
4 декабря 2022, 22:02
В миреВладимир ПутинВеликобританияРоссияУкраинаСпециальная военная операция на Украине
Каспийский тюленьВ СПЧ возьмут под контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии
4 декабря 2022, 21:59
ПроисшествияКаспийское мореРоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Раненые украинские военнослужащиеСпецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака
4 декабря 2022, 21:54
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаКиевРоссияООНОдесский припортовый заводСЦККСу-25
