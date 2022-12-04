https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836284947.html

Депутат Хамзаев взял на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей

Депутат Хамзаев взял на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей - РИА Новости, 04.12.2022

Депутат Хамзаев взял на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что взял на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане, отметив, что отправит депутатские... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T22:33

2022-12-04T22:33

2022-12-04T22:33

происшествия

султан хамзаев

каспийское море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что взял на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане, отметив, что отправит депутатские запросы в минприроды, генпрокуратуру и другие ведомства.Ранее в управлении Росрыболовства сообщали, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. Позднее региональные власти отмечали, что найдено уже 2500 туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами, численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах 270-300 тысяч. По словам гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено. По данным центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы."Необходимо дождаться причины гибели нерп после лабораторных исследований и проб, взятых с мертвых животных. С учетом резонанса подготовлю соответствующий депутатский запрос в министерство природы и в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для последующего разъяснения ситуации, и Генеральную прокуратуру РФ", - рассказал парламентарий агентству.Он добавил, что нельзя отметать ни одну из версий, такие случаи фиксируются не первый год. "Не первый случай, что очень печально. Ранее установленная причина гибели – выброс природного газа, что характерно для бассейна Каспийского моря, где существуют различные нефтяные и газовые проявления. Подобные случаи ранее были зафиксированы не только в Дагестане, а, например, и в Казахстане", - сообщил Хамзаев.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

https://ria.ru/20221204/gibel-1836282870.html

каспийское море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, султан хамзаев, каспийское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)