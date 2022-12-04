https://ria.ru/20221204/soboleznovaniya-1836293191.html
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших в Нижневартовске
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших в Нижневартовске - РИА Новости, 04.12.2022
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших в Нижневартовске
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:48
2022-12-04T23:48
2022-12-04T23:48
происшествия
жилье
наталья комарова
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме Нижневартовска.Ранее пресс-служба окружного правительства сообщала, что Комарова вылетит в Нижневартовск, где при взрыве бытового газа погибли шесть человек."От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. ⠀ С семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти", – написала Комарова в своем Telegram-канале.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836278512.html
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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происшествия, жилье, наталья комарова, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Наталья Комарова, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших в Нижневартовске
Губернатор Югры Комарова выразила соболезнования семьям погибших в Нижневартовске