В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт
Власти Днепропетровской области: 5 декабря будет приостановлена работа электротранспорта
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа электротранспорта в Днепропетровской области 5 декабря будет остановлена, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта горсовета.
"В связи с проведением работ по стабилизации энергосистемы страны 5 декабря 2022 года останутся отключенными тяговые подстанции, которые питают подвижной состав городского электротранспорта со стороны Облэнерго. Приостановлена работа всех троллейбусных и трамвайных маршрутов города", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Власти посоветовали жителям использовать альтернативные виды транспорта.
В Днепропетровской области с 5 декабря вводятся стабилизационные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.