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В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт - РИА Новости, 04.12.2022
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В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт
В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт - РИА Новости, 04.12.2022
В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт
Работа электротранспорта в Днепропетровской области 5 декабря будет остановлена, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта горсовета. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:14
2022-12-04T23:14
в мире
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владимир зеленский
днепропетровская область
харьков
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа электротранспорта в Днепропетровской области 5 декабря будет остановлена, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта горсовета.Власти посоветовали жителям использовать альтернативные виды транспорта.В Днепропетровской области с 5 декабря вводятся стабилизационные отключения света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, владимир зеленский, днепропетровская область, харьков, киев, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
23:14 04.12.2022
 
В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт

Власти Днепропетровской области: 5 декабря будет приостановлена работа электротранспорта

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа электротранспорта в Днепропетровской области 5 декабря будет остановлена, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта горсовета.
"В связи с проведением работ по стабилизации энергосистемы страны 5 декабря 2022 года останутся отключенными тяговые подстанции, которые питают подвижной состав городского электротранспорта со стороны Облэнерго. Приостановлена работа всех троллейбусных и трамвайных маршрутов города", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Власти посоветовали жителям использовать альтернативные виды транспорта.
В Днепропетровской области с 5 декабря вводятся стабилизационные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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