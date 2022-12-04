https://ria.ru/20221204/elektrotransport-1836289570.html

В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт

В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт - РИА Новости, 04.12.2022

В Днепропетровской области 5 декабря не будет работать электротранспорт

Работа электротранспорта в Днепропетровской области 5 декабря будет остановлена, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта горсовета. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T23:14

2022-12-04T23:14

2022-12-04T23:14

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Работа электротранспорта в Днепропетровской области 5 декабря будет остановлена, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта горсовета.Власти посоветовали жителям использовать альтернативные виды транспорта.В Днепропетровской области с 5 декабря вводятся стабилизационные отключения света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221204/dtek-1836281028.html

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Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, днепропетровская область, харьков, киев, вооруженные силы рф