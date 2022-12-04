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Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/velikobritaniya-1836283153.html
Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине
Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине - РИА Новости, 04.12.2022
Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине
Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок, чтобы не... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T22:02
2022-12-04T22:21
в мире
владимир путин
великобритания
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок, чтобы не помогать Путину, сообщила газета Independent."Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом", — заявил министр.По его словам, предрождественские забастовки демонстрируют разобщенность Великобритании в то время, когда необходимо создать единый фронт против России.Эти высказывание вызвали возмущение среди общественности, в том числе его осудили лидеры профсоюзов. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен назвала недопустимым использование темы украинского кризиса в качестве предлога для понижения заработной платы медперсонала в Великобритании.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html
https://ria.ru/20221202/khaos-1835757813.html
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в мире, владимир путин, великобритания, россия, украина
В мире, Владимир Путин, Великобритания, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
22:02 04.12.2022 (обновлено: 22:21 04.12.2022)
 
Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине

Британский политик Захави призвал медиков не требовать повышения зарплаты назло Путину

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок, чтобы не помогать Путину, сообщила газета Independent.
"Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом", — заявил министр.
Лондон - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 02:34
СМИ: жители Великобритании переходят на корма для животных
По его словам, предрождественские забастовки демонстрируют разобщенность Великобритании в то время, когда необходимо создать единый фронт против России.
Эти высказывание вызвали возмущение среди общественности, в том числе его осудили лидеры профсоюзов. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен назвала недопустимым использование темы украинского кризиса в качестве предлога для понижения заработной платы медперсонала в Великобритании.
Лондон - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 05:52
Великобритании предрекли страдания и хаос
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Пленный десантник ВСУ об обучении в Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Пленные украинские десантники рассказали, что их обучали в Великобритании
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВеликобританияРоссияУкраина
 
 
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