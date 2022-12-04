https://ria.ru/20221204/velikobritaniya-1836283153.html

Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине

Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине - РИА Новости, 04.12.2022

Британский политик попытался успокоить бастующих медиков словами о Путине

Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок, чтобы не... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T22:02

2022-12-04T22:02

2022-12-04T22:21

в мире

владимир путин

великобритания

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок, чтобы не помогать Путину, сообщила газета Independent."Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом", — заявил министр.По его словам, предрождественские забастовки демонстрируют разобщенность Великобритании в то время, когда необходимо создать единый фронт против России.Эти высказывание вызвали возмущение среди общественности, в том числе его осудили лидеры профсоюзов. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен назвала недопустимым использование темы украинского кризиса в качестве предлога для понижения заработной платы медперсонала в Великобритании.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html

https://ria.ru/20221202/khaos-1835757813.html

https://ria.ru/20221202/desantniki-1835965808.html

великобритания

россия

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в мире, владимир путин, великобритания, россия, украина