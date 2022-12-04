Белоруссия начнет финансировать импортозамещение за счет кредита России
Министр Селиверстов: Минск начнет финансировать импортозамещение за счет кредита России
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия до конца года планирует начать финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Уже намечено порядка 15 проектов, сейчас идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что уже с конца этого года мы уже сможем что-то начать финансировать", - сказал глава белорусского минфина в интервью телеканалу "Беларусь-1" в воскресном эфире, отвечая на вопрос журналиста о реализации белорусско-российского соглашения о финансировании проектов по импортозамещению.
"Учитывая, что это будут заемные ресурсы, мы должны будем заработать, вернуть эти деньги и получить от этого свою рентабельность. Опять же – это и создание рабочих мест, и добавленная стоимость", - добавил Селиверстов.
В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Стороны уже определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения.