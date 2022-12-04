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Белоруссия начнет финансировать импортозамещение за счет кредита России

Белоруссия начнет финансировать импортозамещение за счет кредита России - РИА Новости, 04.12.2022

Белоруссия начнет финансировать импортозамещение за счет кредита России

Белоруссия до конца года планирует начать финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T22:54

2022-12-04T22:54

2022-12-04T22:54

экономика

белоруссия

россия

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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия до конца года планирует начать финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Учитывая, что это будут заемные ресурсы, мы должны будем заработать, вернуть эти деньги и получить от этого свою рентабельность. Опять же – это и создание рабочих мест, и добавленная стоимость", - добавил Селиверстов.В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Стороны уже определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения.

https://ria.ru/20221202/sng-1835887116.html

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экономика, белоруссия, россия