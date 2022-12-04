https://ria.ru/20221204/zaval-1836284720.html

В Нижневартовске более 160 человек разбирают завалы после взрыва в доме

В Нижневартовске более 160 человек разбирают завалы после взрыва в доме - РИА Новости, 04.12.2022

В Нижневартовске более 160 человек разбирают завалы после взрыва в доме

Более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, где произошел хлопок газа, работа осложнена низкой температурой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T22:32

2022-12-04T22:32

2022-12-04T22:50

происшествия

жилье

нижневартовск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, где произошел хлопок газа, работа осложнена низкой температурой, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Отмечается, что сейчас в городе 23 градуса ниже нуля."Поисково - спасательные работы в Нижневартовске продолжаются. Работа осложнена низкой температурой и сложными погодными условиями, а также крупным завалом, образовавшимся из-за обрушения. Для обеспечения безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции... Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 165 человек и 53 единицы техники", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте ЧС пострадавшим и жильцам дома психологическую помощь оказывают психологи МЧС России.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

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происшествия, жилье, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)