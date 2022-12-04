https://ria.ru/20221204/obed-1836288827.html
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом - РИА Новости, 04.12.2022
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом
Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ноябре получил мандат на формирование нового кабмина Израиля, раскритиковал обед экс-лидера США... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:07
2022-12-04T23:07
2022-12-04T23:07
в мире
дональд трамп
канье уэст
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ноябре получил мандат на формирование нового кабмина Израиля, раскритиковал обед экс-лидера США Дональда Трампа с ультраправым активистом Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм.Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Трамп ранее сделал для Израиля "замечательные вещи" - к примеру, признал Иерусалим столицей страны, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По словам Нетаньяху, он по-прежнему благодарен экс-лидеру США."Что касается Канье Уэста и того другого неприемлемого гостя - думаю, что это не просто неприемлемо, это просто неправильно. И я надеюсь, что он (Трамп) найдет способ держаться подальше от этого и осудить это", - сказал Нетаньяху.Трамп ранее подвергся критике после того, как в ноябре отобедал в своей резиденции Мар-а-Лаго с антисемитом и сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом, который также выступал с антисемитскими заявлениями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, канье уэст, биньямин нетаньяху, израиль, сша, иерусалим
В мире, Дональд Трамп, Канье Уэст, Биньямин Нетаньяху, Израиль, США, Иерусалим
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с антисемитом Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ноябре получил мандат на формирование нового кабмина Израиля, раскритиковал обед экс-лидера США Дональда Трампа с ультраправым активистом Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм.
Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Трамп ранее сделал для Израиля "замечательные вещи" - к примеру, признал Иерусалим
столицей страны, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
. По словам Нетаньяху, он по-прежнему благодарен экс-лидеру США.
"Что касается Канье Уэста и того другого неприемлемого гостя - думаю, что это не просто неприемлемо, это просто неправильно. И я надеюсь, что он (Трамп) найдет способ держаться подальше от этого и осудить это", - сказал Нетаньяху.
Трамп ранее подвергся критике после того, как в ноябре отобедал в своей резиденции Мар-а-Лаго с антисемитом и сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом, который также выступал с антисемитскими заявлениями.