Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/obed-1836288827.html
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом - РИА Новости, 04.12.2022
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом
Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ноябре получил мандат на формирование нового кабмина Израиля, раскритиковал обед экс-лидера США... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:07
2022-12-04T23:07
в мире
дональд трамп
канье уэст
биньямин нетаньяху
израиль
сша
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ноябре получил мандат на формирование нового кабмина Израиля, раскритиковал обед экс-лидера США Дональда Трампа с ультраправым активистом Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм.Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Трамп ранее сделал для Израиля "замечательные вещи" - к примеру, признал Иерусалим столицей страны, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По словам Нетаньяху, он по-прежнему благодарен экс-лидеру США."Что касается Канье Уэста и того другого неприемлемого гостя - думаю, что это не просто неприемлемо, это просто неправильно. И я надеюсь, что он (Трамп) найдет способ держаться подальше от этого и осудить это", - сказал Нетаньяху.Трамп ранее подвергся критике после того, как в ноябре отобедал в своей резиденции Мар-а-Лаго с антисемитом и сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом, который также выступал с антисемитскими заявлениями.
https://ria.ru/20221202/simpatii-1835747799.html
израиль
сша
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dadbbdb0464105c79cb2f97d0c41fec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, канье уэст, биньямин нетаньяху, израиль, сша, иерусалим
В мире, Дональд Трамп, Канье Уэст, Биньямин Нетаньяху, Израиль, США, Иерусалим
23:07 04.12.2022
 
Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с Фуэнтесом и Канье Уэстом

Нетаньяху раскритиковал обед Трампа с антисемитом Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ноябре получил мандат на формирование нового кабмина Израиля, раскритиковал обед экс-лидера США Дональда Трампа с ультраправым активистом Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм.
Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Трамп ранее сделал для Израиля "замечательные вещи" - к примеру, признал Иерусалим столицей страны, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По словам Нетаньяху, он по-прежнему благодарен экс-лидеру США.
"Что касается Канье Уэста и того другого неприемлемого гостя - думаю, что это не просто неприемлемо, это просто неправильно. И я надеюсь, что он (Трамп) найдет способ держаться подальше от этого и осудить это", - сказал Нетаньяху.
Трамп ранее подвергся критике после того, как в ноябре отобедал в своей резиденции Мар-а-Лаго с антисемитом и сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом, который также выступал с антисемитскими заявлениями.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 00:46Шоубиз
Рэпер Канье Уэст заявил о симпатиях к нацистскому диктатору Гитлеру
 
В миреДональд ТрампКанье УэстБиньямин НетаньяхуИзраильСШАИерусалим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала