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Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме - РИА Новости, 05.12.2022
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Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме - РИА Новости, 05.12.2022
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-04T23:58
2022-12-05T00:07
нижневартовск
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства."Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
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нижневартовск, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нижневартовск, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:58 04.12.2022 (обновлено: 00:07 05.12.2022)
 
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме

МЧС: Куренков вылетел в Нижневартовск, где при взрыве газа обрушилась часть жилого дома

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск", - говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
НижневартовскГруппа ГАЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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