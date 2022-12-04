https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836294118.html
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме - РИА Новости, 05.12.2022
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-04T23:58
2022-12-04T23:58
2022-12-05T00:07
нижневартовск
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства."Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижневартовск, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нижневартовск, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:58 04.12.2022 (обновлено: 00:07 05.12.2022)
Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме
МЧС: Куренков вылетел в Нижневартовск, где при взрыве газа обрушилась часть жилого дома
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск", - говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.