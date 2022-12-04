https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836294118.html

Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме

Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме - РИА Новости, 05.12.2022

Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в жилом доме

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-04T23:58

2022-12-04T23:58

2022-12-05T00:07

нижневартовск

группа газ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836266417_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_8a88d1aebd9d1c5637f1733149010865.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе ведомства."Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нижневартовск, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)