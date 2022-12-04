https://ria.ru/20221204/mashina-1836292695.html

В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку

В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку - РИА Новости, 04.12.2022

В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку

Водитель не справился с управлением и съехал в реку на Наставническом переулке в Москве, движение не затруднено, сообщает столичный Дептранс в своем... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T23:45

2022-12-04T23:45

2022-12-04T23:45

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Водитель не справился с управлением и съехал в реку на Наставническом переулке в Москве, движение не затруднено, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале."В Наставническом переулке в районе дома 17 водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Уточняется, что занята одна полоса из трех, движение не затруднено.

https://ria.ru/20221203/postradavshie-1836132433.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы