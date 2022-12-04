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В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку
В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку - РИА Новости, 04.12.2022
В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку
Водитель не справился с управлением и съехал в реку на Наставническом переулке в Москве, движение не затруднено, сообщает столичный Дептранс в своем... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:45
2022-12-04T23:45
2022-12-04T23:45
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Водитель не справился с управлением и съехал в реку на Наставническом переулке в Москве, движение не затруднено, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале."В Наставническом переулке в районе дома 17 водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Уточняется, что занята одна полоса из трех, движение не затруднено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве в районе Наставнического переулка машина упала в реку
Столичный Дептранс: в районе Наставнического переулка машина упала в реку