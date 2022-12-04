https://ria.ru/20221204/belorussiya-1836286600.html

Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой

Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой - РИА Новости, 04.12.2022

Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой

Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T22:45

2022-12-04T22:45

2022-12-04T22:46

экономика

цены на нефть

белоруссия

россия

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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Мы не только рассчитываемся за энергоносители, но и рассчитываемся по долгам в российских рублях. Схема остается, она вполне комфортная – нас устраивает", - добавил Юрий Селиверстов.

https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html

белоруссия

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, белоруссия, россия