https://ria.ru/20221204/belorussiya-1836286600.html
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой - РИА Новости, 04.12.2022
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T22:45
2022-12-04T22:45
2022-12-04T22:46
экономика
цены на нефть
белоруссия
россия
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Мы не только рассчитываемся за энергоносители, но и рассчитываемся по долгам в российских рублях. Схема остается, она вполне комфортная – нас устраивает", - добавил Юрий Селиверстов.
https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, белоруссия, россия
Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Россия
22:45 04.12.2022 (обновлено: 22:46 04.12.2022)
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
В 2023 году Минск продолжит расплачиваться с Москвой российскими рублями за энергоносители