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Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой - РИА Новости, 04.12.2022
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Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой - РИА Новости, 04.12.2022
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T22:45
2022-12-04T22:46
экономика
цены на нефть
белоруссия
россия
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Мы не только рассчитываемся за энергоносители, но и рассчитываемся по долгам в российских рублях. Схема остается, она вполне комфортная – нас устраивает", - добавил Юрий Селиверстов.
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экономика, цены на нефть, белоруссия, россия
Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Россия
22:45 04.12.2022 (обновлено: 22:46 04.12.2022)
 
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой

В 2023 году Минск продолжит расплачиваться с Москвой российскими рублями за энергоносители

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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Мы оставляем (такую схему расчетов – ред.), конечно, это выгодно. Выручка у нас формируется в российских рублях, поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет", - сказал глава белорусского минфина в интервью телеканалу "Беларусь-1" в воскресном эфире.
"Мы не только рассчитываемся за энергоносители, но и рассчитываемся по долгам в российских рублях. Схема остается, она вполне комфортная – нас устраивает", - добавил Юрий Селиверстов.
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