Архив за 04.12.2024

Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-АвивеПресс-секретарь ЦАХАЛ получил выговор от начальника генштаба
4 декабря 2024, 23:56
В миреИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в МосквеМинфин создает линейку семейных инвестиционных инструментов
4 декабря 2024, 23:52
РоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
Сотрудники правоохранительных органов в БелоруссииВ Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
4 декабря 2024, 23:48
В миреМогилевБелоруссияВооруженные силы Украины
Автомобиль Следственного комитета РоссииВ Смоленске на педагога детсада возбудили дело об истязании
4 декабря 2024, 23:47
ПроисшествияРоссияСмоленскСмоленская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета РоссииВ Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины
4 декабря 2024, 23:41
ПроисшествияСаровРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
Марин Ле Пен Марин Ле Пен готова работать с новым премьером над бюджетом
4 декабря 2024, 23:38
В миреФранцияМарин Ле ПенЭммануэль МакронМишель Барнье
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 ммВ СЦКК сообщили об обстрелах ВСУ Горловки натовскими снарядами
4 декабря 2024, 23:35
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
Военнослужащий Сирийской арабской армииСирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама
4 декабря 2024, 23:26
В миреХама (мухафаза)СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
Питер НаварроОтсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию
4 декабря 2024, 23:22
В миреСШАДональд Трамп
Эммануэль МакронМакрон обратится к нации после отставки его правительства
4 декабря 2024, 23:17
В миреФранцияЭммануэль МакронМишель БарньеДональд Трамп
Антон Силуанов Силуанов заявил, что Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" в 2025 году
4 декабря 2024, 23:09
ЭкономикаАнтон СилуановГазпромМинистерство финансов РФ (Минфин России)Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Дивиденды
Эммануэль МакронВо Франции левые потребовали отставки Макрона
4 декабря 2024, 23:01
В миреФранцияЭммануэль МакронМишель Барнье
Мария ЗахароваЗахарова рассказала, почему Зеленский угрожает Грузии санкциями
4 декабря 2024, 22:56
В миреГрузияРоссияТбилисиВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
Здание Белого дома в Вашингтоне, СШАВ США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем
4 декабря 2024, 22:40
В миреСШАКитайДжейк Салливан
Здание Национальной ассамблеи после вынесения парламентом Франции вотума недоверия премьер-министру. 4 декабря 2024Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру
4 декабря 2024, 22:35
В миреФранцияМишель БарньеПарламент Франции
Петер СийяртоСийярто осудил блокирование RT в Европе
4 декабря 2024, 22:33
В миреРоссияМоскваВенгрияПетер СийяртоСергей ЛавровЕвросоюзЕвропа
Владимир ЗеленскийЗеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии
4 декабря 2024, 22:30
В миреГрузияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеОБСЕ
Постпред России при ООН Василий НебензяМобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя
4 декабря 2024, 22:26
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВасилий НебензяЭнтони БлинкенООН
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Плесецк"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник
4 декабря 2024, 22:25
БезопасностьРоссияПлесецкАрхангельская областьГерман ТитовСтарт (Нижний Новгород)Воздушно-космические силы России
Военнослужащие Сирийской Арабской армииВ Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки
4 декабря 2024, 22:19
В миреСирияРоссияЭт-ТанфВоздушно-космические силы РоссииF-15SEОбострение ситуации в Сирии — 2024
