https://ria.ru/20241204/tramp-1987426584.html

Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию

Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию - РИА Новости, 04.12.2024

Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро, который провел четыре месяца в тюрьме за отказ дать показания в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:22

2024-12-04T23:22

2024-12-04T23:22

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро, который провел четыре месяца в тюрьме за отказ дать показания в рамках расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года. "Я с удовольствием сообщаю, что Питер Наварро, с которым ужасно обращалось "глубинное государство", или как вам угодно это называть, будет моим старшим советником по торговле и производству", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Наварро был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме. Он занимал пост советника по вопросам торговли, получил четыре месяца тюрьмы за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению результатов прошлых выборов.

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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в мире, сша, дональд трамп