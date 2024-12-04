https://ria.ru/20241204/tramp-1987426584.html
Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию
Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию - РИА Новости, 04.12.2024
Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро, который провел четыре месяца в тюрьме за отказ дать показания в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:22
2024-12-04T23:22
2024-12-04T23:22
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро, который провел четыре месяца в тюрьме за отказ дать показания в рамках расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года. "Я с удовольствием сообщаю, что Питер Наварро, с которым ужасно обращалось "глубинное государство", или как вам угодно это называть, будет моим старшим советником по торговле и производству", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Наварро был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме. Он занимал пост советника по вопросам торговли, получил четыре месяца тюрьмы за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению результатов прошлых выборов.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию
Отсидевший по делу о Капитолии экс-советник Трампа войдет в новую администрацию